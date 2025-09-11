Las rutinas de maquillaje versátiles que logran resultados naturales han sido las tendencias de belleza más fuertes durante 2025. Dentro de esta corriente, el ‘Day to Night Makeup’ se ha convertido en el favorito de quienes buscan transformar un ‘look’ sencillo en uno más sofisticado sin necesidad de empezar desde cero.

¿En qué consiste tendencia de maquillaje ‘Day to Night Makeup’?

Valentina García, CEO de Raia y experta en tendencias de belleza, afirmó que la ‘Day to Night Makeup’ se basa en la adaptabilidad. Esta técnica consiste en preparar un maquillaje ligero para el día, que pueda adaptarse en pocos minutos a un estilo nocturno con mayor intensidad y definición.

Según la experta, el punto de partida para lograr un maquillaje que sirva para el día y para la noche está en la piel, donde lo ideal es comenzar con fórmulas ligeras y de larga duración, que resistan el calor y la humedad, pero que no se vean pesadas.

De esta forma, en la noche sería posible reforzar con un poco más de cobertura sin que el rostro pierda frescura. Sin embargo, un error común que aún cometen la mayoría de las mujeres es aplicar demasiada base desde la mañana, lo que dificulta hacer retoques después.

¿Cómo se hace maquillaje ‘Day to Night Makeup’?

Una de las técnicas más recomendadas es el ‘underpainting’, que consiste en aplicar primero los contornos, iluminadores y rubor, antes de la base. Esto logra un efecto más uniforme y natural, evitando líneas marcadas que resultan difíciles de suavizar en un retoque nocturno.

Además, en esta tendencia, el maquillaje de los ojos es determinante; por ello, durante el día, se privilegian tonos neutros como beige, marrones suaves o dorados claros, que aportan definición sin sobrecargar la mirada. Para la noche, esos mismos tonos se intensifican con sombras más oscuras, delineados o pigmentos brillantes.

“Un ‘look’ de día puede convertirse fácilmente en nocturno aplicando un color más profundo en la cuenca del ojo o añadiendo un toque de sombra con microbrillos en el párpado móvil. Sin embargo, no se trata de llevar muchos productos en la cosmetiquera, sino de usar uno de forma estratégica. Por ejemplo, en RAIA desarrollamos una paleta de sombras que combina tonos básicos para el día y otros con acabado satinado o con ‘glitter’ para elevar el look en segundos”, explicó Garcia.

En este sentido, con un solo producto bien formulado se pueden lograr diferentes acabados. La experta explica que los labiales líquidos como los de RAIA pueden tener múltiples usos, pues tienen una fórmula versátil que permite que funcionen como rubor, como sombra e incluso para crear dimensión en los labios aplicando un tono más oscuro en las esquinas y uno claro en el centro.

De hecho, dentro de esta tendencia, los labios son protagonistas y lo ideal es utilizar tonos ‘nude’, rosados o melocotones durante el día, mientras que para la noche se sugiere aplicar un brillo hidratante o cambiar hacia colores más intensos como el rojo o el vino tinto.

¿Cómo hacer para que el maquillaje dure más?

Por último, para lograr que el maquillaje dure, la experta de Raia recomendó tres principios básicos que son muy sencillos de aplicar y que ofrecer resultados más que evidentes:

Usar capas delgadas, evitando aplicar demasiados productos de una sola vez.

Elegir fórmulas de larga duración e hidratantes, que se mantengan en diferentes climas.

Contar con productos multifuncionales y de alta calidad que permitan reducir la cantidad de cosméticos sin sacrificar resultados.

Así con productos versátiles, fórmulas ligeras y acabados sutiles es posible transformar en minutos un maquillaje natural de día en un ‘look’ sofisticado para la noche.

