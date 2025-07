La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Prosalon Distribuciones S.A.S., propietaria de los establecimientos Cromantic, con una multa de $589.614.080 por vulnerar derechos de los consumidores tanto en su página web como en sus tiendas físicas.

La sanción se basó en investigaciones e inspecciones que revelaron diversas irregularidades: no se entregaban constancias de recibo y reparación al tramitar garantías, se exigía la factura original para ejercer el derecho de retracto en compras no presenciales, se omitía información esencial sobre condiciones de promociones y no se ofrecía información clara y veraz sobre productos como el labial ‘Maybelline Superstay Matte Ink Philosophie’.

Estas acciones fueron consideradas violaciones al régimen de protección al consumidor.

La SIC destacó la importancia de regular sectores en crecimiento como el cosmético, que representa el 3% del PIB nacional, y reafirmó su compromiso de garantizar prácticas comerciales transparentes y responsables.

La decisión puede ser apelada ante la directora de Investigaciones de Protección al Consumidor o la superintendente delegada.

Este caso subraya la necesidad de que las empresas aseguren el cumplimiento de sus deberes legales, especialmente en el comercio electrónico y la atención al consumidor, áreas que requieren una vigilancia constante por parte de las autoridades.

