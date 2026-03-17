Uno de los sectores con mayor transformación en los últimos años son los municipios aledaños al norte de Bogotá, en plena Sabana. Esta región, que durante décadas fue vista como un espacio principalmente rural, hoy se consolida como una alternativa atractiva para quienes desean cambiar el ritmo acelerado de la ciudad por un estilo de vida más tranquilo, sin renunciar a la cercanía con la capital.

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En la última década, la Sabana de Bogotá ha experimentado un crecimiento inmobiliario notable. Urbanizaciones modernas, conjuntos residenciales y proyectos de vivienda campestre han llegado para responder a la demanda de familias y profesionales que buscan espacios más amplios, aire puro y entornos naturales.

Este desarrollo ha sido acompañado por una mejora en infraestructura y servicios, lo que ha permitido que la zona se convierta en un lugar cada vez más habitable.

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¿Qué pueblos cerca de Bogotá son mejores para vivir?

Para quienes trabajan en Bogotá pero desean vivir fuera de la ciudad, existen varios municipios que destacan por su calidad de vida y accesibilidad. Entre ellos, tres se posicionan como los más recomendados.

Chía

Chía es, sin duda, uno de los favoritos. Ubicado a tan solo 10 o 15 kilómetros de Bogotá, este municipio combina lo mejor de dos mundos: la cercanía a la capital y una infraestructura urbana bien desarrollada. Sus principales vías de acceso, como la Autopista Norte y la Avenida Pradilla, permiten desplazamientos relativamente rápidos.

Además, cuenta con centros comerciales, universidades, restaurantes y una amplia oferta de servicios, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan comodidad sin alejarse demasiado del dinamismo urbano.

Cota

Por su parte, Cota se presenta como una alternativa equilibrada entre tranquilidad y conexión. Situado entre 12 y 18 kilómetros de Bogotá, tiene accesos por la Calle 80 y la vía Suba–Cota, lo que facilita la movilidad hacia diferentes puntos de la ciudad.

A diferencia de Chía, Cota conserva un ambiente más residencial y campestre, con menos ruido y contaminación, lo que resulta atractivo para quienes priorizan la calma sin perder cercanía.

Tabio

Tabio destaca como un refugio para los amantes de la naturaleza. A unos 20 o 25 kilómetros de Bogotá, este municipio ofrece paisajes verdes, aire puro y un ritmo de vida mucho más pausado.

Su acceso se da principalmente por la variante Cota o la Calle 80. Tabio es ideal para quienes desean desconectarse del estrés citadino y encontrar un entorno más sereno, sin alejarse completamente de las oportunidades laborales que ofrece la capital.

Por último, la Sabana Norte se posiciona como una de las mejores alternativas para vivir cerca de Bogotá. Su crecimiento, conectividad y calidad de vida la convierten en un destino cada vez más atractivo para quienes buscan equilibrio entre trabajo, bienestar y naturaleza.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.