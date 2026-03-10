En el marco del Día Internacional de la Mujer se llevó al Parque de la 93 un simulador de cólicos menstruales dirigido a hombres, una iniciativa pedagógica y simbólica que busca abrir una conversación necesaria sobre el enfoque diferencial en el entorno laboral.

La actividad, hecha por Indra Group con el acompañamiento de ONU Mujeres y en línea con los principios para el empoderamiento de las mujeres (WEPS), invitó a líderes empresariales, directivos de talento humano y colaboradores a reflexionar sobre las distintas experiencias que viven hombres y mujeres en el trabajo.

Más allá de una experiencia puntual, la iniciativa pretende poner sobre la mesa una discusión de fondo: hablar de equidad no significa tratar a todas las personas de la misma manera, sino reconocer que existen diferencias biológicas y sociales que pueden impactar el bienestar, la productividad y la trayectoria profesional de las mujeres.

En ese contexto, visibilizar el dolor menstrual —históricamente normalizado o invisibilizado— se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre qué condiciones necesitan realmente las mujeres para desarrollarse en entornos laborales justos y dignos.

La jornada fue planteada como una invitación a la empatía, pero también como un punto de partida para impulsar conversaciones empresariales más profundas sobre equidad en el sector privado.

Uno de los participantes de la experiencia le contó a Pulzo: “Es una experiencia inmersiva que considero vital, porque los hombres debemos desarrollar mayor sensibilidad frente a lo que viven las mujeres, algo que muchas veces no tenemos ni en el hogar ni en el trabajo. Sentí mucho dolor; quedé inmovilizado, desconcentrado y sin aliento”.

Con la participación de actores como Pacto Global Red Colombia, ONU Mujeres y líderes de sostenibilidad de distintas compañías del país, el objetivo es que este tipo de acciones no se queden únicamente en lo simbólico, sino que sirvan como detonante para decisiones estratégicas que transformen la cultura organizacional.

“En Indra creemos que promover la equidad en el entorno laboral implica reconocer que no todas las personas viven las mismas condiciones ni enfrentan los mismos desafíos. Esta acción simbólica y pedagógica busca abrir una reflexión empresarial sobre el enfoque diferencial y sobre medidas concretas que permitan avanzar hacia espacios de trabajo más justos y dignos. Entre ellas, la licencia menstrual es una conversación legítima que merece ser evaluada con seriedad por el liderazgo empresarial”, afirmó José Fernando Quintero, director general de Indra Group para Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe, en diálogo con Pulzo.

Por su parte, Carolina Montoya, gerente de Sostenibilidad de Indra para Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe, explicó que la iniciativa hace parte de las actividades conmemorativas del Mes de la Mujer y busca crear conciencia desde la empatía.

Según indicó, el objetivo es que directores de talento humano, presidentes de empresas aliadas y compañeros de trabajo vivan de primera mano una experiencia que permita comprender lo que millones de mujeres enfrentan cada mes.

“Estamos conmemorando el Mes de la Mujer con un llamado a empoderarla, y eso nace desde la empatía y la equidad. Hoy queremos que los directores de talento humano, los presidentes de compañías aliadas y nuestros compañeros de trabajo vivan esta experiencia y entiendan lo que pasan millones de mujeres todos los meses”, señaló.

Montoya también destacó la importancia de visibilizar problemáticas de salud asociadas al ciclo menstrual. “En Colombia, cerca de 3,5 millones de mujeres sufren endometriosis, una condición que hace que esos cólicos sean mucho más fuertes de lo que se considera ‘normal’. En realidad, no hay normalidad en el dolor menstrual: si el periodo duele, hay que consultar al médico”, explicó.

Con este simulador, agregó, la intención es crear una experiencia que promueva la empatía. “Queremos que quienes participen se pongan en el lugar de las mujeres y luego nos cuenten cómo les fue. A partir de ahí, abrir conversaciones más profundas sobre cómo podemos construir entornos laborales más comprensivos y equitativos”, concluyó.

