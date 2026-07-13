Es una de las expresiones más utilizadas en conversaciones por WhatsApp, redes sociales y otras plataformas digitales, pero no todos saben que la Real Academia Española (RAE) tiene una recomendación específica sobre cómo representar la risa por escrito.

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(Vea también: Qué es correcto entre “de nada” o “por nada” para contestar al “gracias”, según RAE: pocos lo saben)

Ante la pregunta “¿Es válido escribir la risa ‘jajaja’?”, la Academia responde que lo indicado es escribir “ja, ja, ja”, separando cada sílaba con comas. Aunque reconoce que la forma “jajaja” es muy frecuente, explica que no representa adecuadamente la pronunciación de la risa.

¿Por qué la RAE recomienda escribir “ja, ja, ja”?

De acuerdo con la RAE, escribir la risa como “ja, ja, ja” refleja mejor la manera en que se pronuncia de forma natural.

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La explicación también aparece desarrollada en la Ortografía de la lengua española, donde se señala que cada “ja” constituye una emisión independiente y tiene su propio acento prosódico. Por esa razón, la escritura recomendada consiste en separar cada elemento mediante comas, como ocurre con otras onomatopeyas.

En ese sentido, la Academia indica que escribir “jajaja” como una sola palabra representaría una pronunciación similar a “jajája”, algo que no coincide con la forma habitual en que las personas reproducen la risa.

Por ello, en textos ajustados a la norma ortográfica, lo apropiado es escribir ejemplos como:

Ja, ja, ja, qué buen chiste.

Ja, ja, ja… No lo puedo creer.

La recomendación también aplica para otras onomatopeyas

La explicación de la Ortografía de la lengua española, citada por FundéuRAE, señala que esta regla no se limita a la risa.

Otras onomatopeyas también se escriben separando cada una de sus repeticiones con comas, entre ellas:

cri, cri, cri

miau, miau

cua, cua

toc, toc

La lógica es la misma: cada sonido constituye una emisión independiente y, por tanto, se representa de manera separada en la escritura.

¿Cuándo sí se escribe “jajajá” en una sola palabra?

La propia Academia hace una distinción importante. Cuando la palabra deja de funcionar como una onomatopeya y pasa a utilizarse como un sustantivo, sí debe escribirse unida y con tilde al final: jajajá.

Por ejemplo:

Su jajajá era inconfundible.

Los jajajás de los niños se escuchaban desde el patio.

En cambio, cuando se busca representar la risa dentro de un diálogo o una conversación, la recomendación sigue siendo escribir “ja, ja, ja”.

Aunque la forma “jajaja” continúa siendo muy habitual en aplicaciones de mensajería y redes sociales, la RAE mantiene que, desde el punto de vista de la ortografía académica, la manera recomendada de escribir la risa es “ja, ja, ja”, ya que refleja con mayor fidelidad su pronunciación.

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