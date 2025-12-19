La conversación digital de 2025 estuvo marcada por la indignación y las reacciones viscerales, y así lo reconoció el diccionario de Oxford University Press al elegir “rage-bait” como la palabra del año. El término, que puede traducirse como “cebo de la ira”, se refiere a contenidos creados de forma deliberada para provocar enojo, frustración o polarización, especialmente en redes sociales y plataformas digitales.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Misterioso hallazgo en las Bermudas deja atónitos a científicos; no debería ni existir)

Según Oxford, el uso de “rage-bait” tuvo un crecimiento acelerado durante el último año. Los datos del corpus de la editorial muestran que su frecuencia se triplicó, reflejando cómo este tipo de mensajes se volvió una herramienta recurrente para captar atención, generar interacciones y avivar debates cargados de emociones. Casper Grathwohl, presidente de Oxford Languages, explicó que la fuerza del término está en su claridad: incluso quienes no lo conocían antes “entienden de inmediato lo que significa y quieren hablar de ello”.

La elección de la palabra del año no es casual ni anecdótica. Oxford analiza un corpus de cerca de 30.000 millones de palabras tomadas de medios y contenidos del mundo angloparlante. El objetivo, según Grathwohl, es invitar a una reflexión cultural sobre el momento que atraviesa la sociedad y la forma en que el lenguaje captura esas tensiones. Como en años anteriores, se elaboró una lista corta que fue sometida a votación pública, con más de 30.000 votos, antes de que un comité tomara la decisión final.

Lee También

Entre los términos finalistas también figuraron expresiones como “aura farming”, que describe la construcción consciente de una imagen carismática y atractiva, y “biohack”, asociado a prácticas para optimizar el rendimiento físico o mental. Ambos duplicaron su uso en el último año, impulsados por fenómenos virales y figuras influyentes en internet.

(Lea también: La pastelería más antigua de Bogotá es de origen español y aguantó hasta ‘El Bogotazo’)

“Rage-bait” se suma así a una lista histórica de palabras que han definido épocas, como “selfie”, “post-truth”, “toxic” o “brain rot”. Todas ellas, a su manera, funcionan como un espejo del clima social y digital de su tiempo, y en 2025 ese reflejo estuvo claramente teñido de ira y confrontación.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.