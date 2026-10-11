Si últimamente encuentra más pelos en la almohada que en la cabeza, esta noticia puede interesarle. Bogotá tendrá una jornada gratuita para evaluar la caída del cabello y orientar a quienes ya comienzan a notar que la calvicie está haciendo de las suyas.

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(Ver también: Cuánto cabello es normal que se caiga al día: alerta por medidas si se supera esa cifra)

La actividad se llevará a cabo en La Candelaria con motivo del Día Internacional de la Calvicie, una fecha que, más allá de la curiosidad, pone sobre la mesa un problema que afecta a millones de hombres y que para algunos empieza mucho antes de lo esperado.

Colombia, de hecho, aparece entre los países de América Latina con mayor prevalencia de calvicie masculina. Según un estudio de Medihair, ocupa el quinto lugar de la región, con un 27.04 % de los hombres que presentan pérdida total del cabello.

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Pero ¿por qué algunos hombres comienzan a perder el pelo? La causa más frecuente está relacionada con la genética y las hormonas. La denominada alopecia androgenética puede hacer que los folículos sean cada vez más sensibles a ciertas hormonas y, con el paso del tiempo, produzcan cabellos más delgados hasta que dejan de crecer.

La edad también juega un papel importante, aunque no es el único factor. El estrés, algunos cambios hormonales, deficiencias nutricionales, ciertas enfermedades, medicamentos e incluso daños en el cuero cabelludo pueden estar relacionados con diferentes tipos de caída del cabello.

Por eso, la jornada busca que las personas puedan recibir una evaluación y conocer alternativas dependiendo de su caso. Entre las opciones que se abordarán están las terapias nutricionales, tratamientos para la caída, mesoterapia y trasplantes capilares.

La recomendación, en todo caso, es no asumir que cada pelo que aparece en el lavamanos significa que la calvicie ya ganó la batalla. Una evaluación puede ayudar a determinar si se trata de una caída normal o de un problema que requiere atención.

(Ver también: Truco que le ayudará como tratamiento para la calvicie; es solo con un ingrediente)

Así que quienes ya están contando pelos como si fueran goles tienen una oportunidad para salir de dudas. Porque una cosa es llevar la cabeza rapada por gusto y otra muy distinta es que el cabello haya decidido presentar su renuncia sin previo aviso.

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