La calvicie, también conocida como alopecia, puede manifestarse de diversas maneras y tiene múltiples causas. Una de las formas más comunes es la alopecia androgenética, relacionada con factores hormonales.

Aunque hay avances significativos en la comprensión de la calvicie, la búsqueda de tratamientos efectivos sigue siendo un campo de estudio activo y en evolución, aún así existen varios métodos naturales que podrían ayudar.

Tratamientos para la calvicie

El ingrediente natural que se ha asociado anecdóticamente con el crecimiento del cabello es el aceite de coco, contiene ácidos grasos y vitaminas que podrían ser beneficiosos para el cabello.

Truco:

Realizar masajes regulares en el cuero cabelludo con movimientos suaves y circulares puede ayudar a estimular la circulación sanguínea en la zona, lo cual se considera beneficioso para el crecimiento del cabello.

Pulzo IA

(Vea también: Esta es la fruta que protege la caída del cabello y quizás no lo sabía; consúmala seguido)

Estudio:

El efecto del aceite de coco en la alopecia androgenética (AGA), fue un estudio publicado en Journal of the American Academy of Dermatology en el 2014 en el que se incluyeron 100 pacientes con AGA, que fueron asignados aleatoriamente a dos grupos: un grupo recibió tratamiento con aceite de coco y el otro recibió un placebo. El tratamiento con aceite de coco se realizó durante 6 meses, dos veces al día.

Los resultados mostraron que el grupo que recibió tratamiento con aceite de coco experimentó una reducción significativa en la pérdida de cabello en comparación con el grupo placebo. Además, el grupo que recibió tratamiento con aceite de coco mostró un aumento significativo en la densidad del cabello.

(Vea también: ¿Por qué se produce la perdida del cabello? La falta de una vitamina puede afectar)

Recuerde que estos métodos son considerados más como remedios naturales que pueden ayudar a mejorar la salud del cabello, pero su efectividad puede variar de persona a persona. Siempre es importante consultar a un profesional de la salud antes de probar nuevos tratamientos, especialmente si la pérdida de cabello es un problema persistente.

Lee También

*Este artículo fue escrito y curado por el equipo de Robby Bienestar con apoyo de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano.

Lee todas las noticias de vivir-bien hoy aquí.