El cáncer de próstata se mantiene como el más frecuente en hombres en Colombia y uno de los más letales. De acuerdo con cifras recientes del sistema de salud, en 2024 se registraron más de 6.500 nuevos casos y cerca de 3.700 muertes asociadas a esta enfermedad, lo que enciende las alertas sobre su impacto en el país.

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La magnitud del problema es tal que el número de fallecimientos supera otras causas relevantes y lo posiciona entre las principales causas de muerte por cáncer en hombres.

Nuevos tratamientos contra cáncer de próstata buscan mejorar la supervivencia

En medio de este panorama, los avances en tratamientos se han convertido en una esperanza. Durante el Bayer Media Day, llevado a cabo en Berlín, Alemania, se dieron a conocer nuevos desarrollos en oncología que podrían tener aplicación en Colombia.

Uno de los principales retos sigue siendo el cáncer de próstata en estado avanzado, especialmente en pacientes que no responden a terapias iniciales y desarrollan formas más agresivas de la enfermedad. En estos casos, las opciones de tratamiento suelen ser limitadas.

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Frente a ello, la investigación se está enfocando en terapias más precisas, como los tratamientos con radionúclidos dirigidos. Esta tecnología permite identificar las células tumorales y atacar directamente el cáncer con radiación, reduciendo el impacto en otras partes del cuerpo.

Además, expertos destacan la importancia de combinar diferentes tipos de tratamiento para atacar el tumor desde varios frentes y evitar que la enfermedad se vuelva resistente.

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Otro punto clave es la calidad de vida de los pacientes, ya que muchos deben enfrentar tratamientos prolongados. Por eso, se busca que las nuevas terapias sean no solo más efectivas, sino también mejor toleradas.

Sin embargo, en Colombia persisten retos importantes, como el acceso oportuno al diagnóstico y a tratamientos especializados. Aunque el país ha incrementado su participación en estudios clínicos, todavía existen barreras que pueden limitar la llegada de estas innovaciones.

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