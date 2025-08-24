“Se incrementó nuestro consumo de frutas y verduras porque si las mezclamos saber mejor. También incrementó nuestro tiempo haciendo ejercicio”, es lo que dice Ana María sobre el impacto de Verde Vida en su vida.

Este programa, liderado por la Fundación Santa Fe de Bogotá, la Fundación Otero Liévano y Novo Nordisk, concluyó con impacto en más de 200 niñas y adolescentes de la localidad de Suba en Bogotá, con resultados que demuestran cómo los entornos sostenibles, la educación en salud y el empoderamiento comunitario pueden transformar vidas.

“Antes las niñas no comían frutas, no comían verduras. El desperdicio ha bajado porque ahora sí se hacen buenas combinaciones en las ensaladas de frutas y verduras. Desde que empezamos la huerta la profesora nos da lechuga y nosotras la llevamos a nuestras casas y por eso nuestras familias también han comenzado a consumir más verduras”, señaló Oriana, otra de las niñas entrevistada por Pulzo en el cierre de este programa.

¿Qué es VerdeVida?

Es un programa basado en el modelo COM-B (Capacidad, Oportunidad y Motivación para el Comportamiento), una herramienta científica de cambio comportamental. A través de aulas vivenciales, huertas urbanas, pausas activas, retos por pares, tecnología aplicada, cambio en la experiencia de consumo de alimentos y consultas nutricionales con enfoque motivacional, fueron abordados factores que influyen en los hábitos saludables, logrando transformaciones sostenibles en las niñas y su entorno.

Las niñas que hicieron parte del proyecto no solo mejoraron sus hábitos, también se convirtieron en multiplicadoras de bienestar. Experiencias como el concurso VerdeVida Chef, el uso de tecnología en la huerta urbana y la entrevista motivacional en consultas nutricionales propiciaron un cambio en su relación con la comida, el cuerpo y el medio ambiente.

“VerdeVida ha sido mucho más que una estrategia de promoción de la salud: se ha consolidado como un modelo transformador con metodologías innovadoras que van más allá de las intervenciones tradicionales. Hoy podemos hablar de una experiencia con potencial de réplica en otras zonas de la ciudad y del país, capaz de generar cambios sostenibles en los entornos y en la vida de niños, niñas y adolescentes”, señaló Omaira Valencia, subdirectora de Condiciones Clínicas de la Dirección de Salud Poblacional de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Novo Nordisk, un aliado clave para las niñas de Bogotá

La empresa líder mundial en el cuidado de la salud hizo parte de este programa que logró resultados medibles:

Aumento del consumo diario de frutas, del 47,6% al 61,4.

Incremento en la percepción de autoeficacia para mejorar la alimentación: pasó del 85,4% al 94,0%.

El 87 % dice que quiere hacer más actividad física (antes era 81 %); en otras palabras, casi 9 de cada 10 muestran intención de ser más activos.

El 64% se sintieron mejor al finalizar la valoración con entrevista motivacional.

“Hoy estamos viendo los primeros resultados que son súper alentadores porque estamos viendo cambios importantes en el consumo de verduras. Esto llena de esperanza y de ganas de ver cómo podemos cambiar hacia adelante. Este es solo uno de los proyectos que llevamos a cabo para impactar la salud física en Bogotá y otras ciudades, como por ejemplo con Ciudades para una Mejor Salud con Bogotá, Cali y Barranquilla”, concluyó al respecto Patricia Field, gerente general de Novo Nordisk para Colombia.

