La prevención de la salud en Colombia es un tema delicado, mucho más en lo que corresponde con el paso de la edad y las mejores maneras para evitar que el impacto con los años sea tan fuerte.

Cuando de ‘retrasar’ el envejecimiento se trata, por lo general se habla de tratamientos estéticos que mejoren la apariencia física. Sin embargo, cada vez toma más fuerza empezar desde adentro.

Lo llamativo es que esto no solo consiste en adoptar hábitos como la alimentación saludable, hacer ejercicio y actividad deportiva, alejarse de la polución ambiental o interactuar socialmente, sino también ralentizar el proceso de envejecimiento desde el ADN mismo usando células madre.

¿Cuál es la nueva técnica de antienvejecimiento con células madre?

La técnica de células madre para ‘frenar’ el envejecimiento tiene en Colombia a un referente como Carlos Guerrero Silva, médico ortopedista y traumatólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, y PHD en células madre y medicina regenerativa, que es pionero en el tratamiento y es catalogado como ‘el maestro del antienvejecimiento’.

“Está comprobado científicamente que entre más largos sean los telómeros, más larga será la vida de una persona. Los telómeros son los extremos o las puntas de los cromosomas. Un cromosoma es cada una de las estructuras formadas por ADN y proteínas que contienen la mayor parte de la información genética de un ser vivo. Luego la modificación o tratamiento de los telómeros es directamente proporcional a la expansión de la vida de una persona”, afirmó Guerrero.

Si bien es cierto que los tratamientos con células madre han venido usándose con éxito en pacientes con artritis, hernias discales, artrosis, accidentes cerebrovasculares (ACV), alzheimer, parkinson y niños con parálisis cerebral, entre otras patologías, en la actualidad la revolución de su uso radica en tratar el envejecimiento.

Guerrero explicó que en el mundo del antiaging o antienvejecimiento, las células madre se emplean para quienes quieran mejorar el aspecto físico, y mental y sexual. Estos son los resultados, según su experiencia:

En el aspecto físico se mejora la calidad del colágeno y la elastina lo que reduce arrugas, líneas de expresión y flacidez restaurando de manera natural el volumen perdido; hay una recuperación de la salud articular lo cual

impacta positivamente la movilidad del paciente; se fortalece el sistema inmunológico aumentando la capacidad de respuesta del cuerpo contra enfermedades y agentes externos.

En el aspecto mental estimula la regeneración de nuevas neuronas (neurogénesis); reduce la inflamación y fortalece el soporte vascular;

En el plano íntimo, se estimula la circulación sanguínea lo que puede llevar a mejorar la erección y, por ende, el rendimiento en las relaciones de pareja.

¿Cómo se hace el tratamiento contra envejecimiento con células madre?

Las células madre están presentes en cada hueso del cuerpo humano y se extraen de la parte interna de él para el tratamiento antienvejecimiento, que para muchos es innovador en el país.

También se pueden obtener de la grasa abdominal, la zona interna del muslo, o del cordón umbilical del bebé. De un solo cordón umbilical de un recién nacido se pueden beneficiar hasta 200 pacientes.

La administración de las células madre se hace por tres vías: a través de inyecciones intravenosas para una distribución más amplia; a través de

inyecciones locales directamente en la zona a tratar como la piel facial o el cuero cabelludo, o a través de terapia intravenosa combinada con otros tratamientos como sueros multivitamínicos para potenciar sus efectos.

El promedio de células madre en una persona es un millón por kilogramo de peso, con lo que se lleva a cabo todo este proceso que cada vez toma más importancia en el territorio colombiano.

¿Cuánto vale método antienvejecimiento con células madre en Colombia?

“Este tratamiento se hace en Tailandia, España, México, China y Costa Rica, principalmente, y cuesta alrededor de 25 mil dólares. Nosotros, aquí en Colombia lo hacemos con estándares de calidad iguales y cuesta entre 5 mil y 10 mil dólares. Al terminarlo se puede hacer una medición para establecer la edad biológica y la edad cronológica del paciente”, afirmó Guerrero.

El experto conocido como ‘el maestro del antienvejecimiento’ destacó la importancia de un cuidado adecuado en la vida diaria a pesar de este procedimiento, es decir, la comida, el ejercicio y el descanso adecuado también tienen una incidencia.

De hecho, después del tratamiento se recomienda una dieta libre de gluten por lo menos durante un mes y continuar adoptando hábitos saludables como los mencionados anteriormente.

