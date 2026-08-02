Por: El Espectador

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El ajonjolí, también conocido como sésamo (Sesamum indicum), es una semilla pequeña que, a pesar de su tamaño discreto, ha sido valorada durante siglos por su aporte a la nutrición y su versatilidad culinaria. Si usted ha consumido panecillos con semillas encima, aderezos cremosos o barras de cereal, probablemente ya haya probado ajonjolí sin percatarse. Esta diminuta semilla proviene de una planta herbácea que puede llegar a medir 1,5 metros, cuyas hojas varían de forma con el tiempo y cuyas flores, situadas entre el tallo y las hojas, pueden ser blancas, rosadas o violáceas. Su fruto es una cápsula que, al madurar, libera semillas de color blanco, marrón o negro, todas ellas brillantes y valoradas en la cocina por su sabor único y alto contenido de aceites naturales.

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El origen del sésamo se remonta a la India y África, lugares donde comenzó su cultivo hace más de 3.000 años, pero con el paso del tiempo su producción se expandió por distintos continentes debido a que la planta se adapta fácilmente a variados suelos y climas. De acuerdo con fuentes citadas por El Espectador, el cultivo llegó a América durante la colonización española y fue incorporado rápidamente a los hábitos alimenticios de varios territorios, siendo conocido en el Caribe y sur de Estados Unidos como “benne”, en referencia a la herencia africana dejada por las comunidades esclavizadas.

En lo relativo a sus beneficios, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México destaca que el ajonjolí es rico en fibra, proteína, grasas insaturadas, vitaminas y minerales. Este perfil nutricional favorece la salud cardiovascular, pues los ácidos grasos omega-3 y omega-6 ayudan a reducir el colesterol LDL (“colesterol malo”) y contribuyen a mantener el corazón sano cuando forman parte de una dieta equilibrada. Además, su fibra mejora el tránsito intestinal, regula la glucosa y apoya el funcionamiento digestivo. Entre sus aportes destacan minerales como el calcio, hierro, magnesio y zinc, vitales para los huesos, la formación de glóbulos rojos, la función muscular y el sistema inmune. Aunque se le han atribuido efectos afrodisíacos o de aumento de estrógeno, no existe sustento científico sólido para estas afirmaciones.

En la cocina, el ajonjolí es apreciado tanto por el sabor ligeramente dulce con notas a frutos secos como por la textura crujiente que aporta a platos dulces y salados. Se usa en panes, galletas, barras de cereal, arroces, ensaladas, sopas, guisos, salsas tradicionales (como el mole mexicano) y preparaciones orientales como el tahini y el hummus. Puede usarse entero, molido o tostado; y también se utiliza como decoración en platos donde la estética es importante. Añadir ajonjolí a batidos, yogures o granolas es una manera sencilla de enriquecer la dieta diaria con nutrientes y sabor.

¿Cuáles son los beneficios del ajonjolí y por qué es recomendado en la alimentación?

El ajonjolí aporta fibra, proteínas de origen vegetal, grasas insaturadas y minerales como calcio, hierro, magnesio y zinc, que favorecen la salud cardiovascular, ósea, digestiva y fortalecen el sistema inmune de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México. Su consumo dentro de una dieta equilibrada ayuda a reducir colesterol LDL, proporcionar energía sostenida y agregar antioxidantes a la alimentación.

¿De qué manera se puede usar el ajonjolí en la cocina diaria?

El ajonjolí puede emplearse en numerosas preparaciones, tanto dulces como saladas, incluyendo panes, galletas, barras de cereal, ensaladas, arroces, guisos y platos a la parrilla. También es parte de recetas clásicas como el tahini y el mole mexicano. Puede añadirse entero, tostado, molido o incluso como adorno para realzar el color y textura de los platillos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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