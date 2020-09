A través de Twitter, la empresa cofundada por Bill Gates decidió “hacerlo oficial” y anunciar la Xbox Series S, la consola de menor tamaño de la marca que llegará al mercado con un “rendimiento de última generación”, como dice el siguiente mensaje.

👀 Let’s make it official!

Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).

Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq

— Xbox (@Xbox) September 8, 2020