La Xbox Series X contará con el trazado de rayos X directo acelerado por ‘hardware’, velocidad de hasta 120 cuadros por segundo, carga más rápida y reanudación corta para diferentes juegos, detalló la empresa en un comunicado.

En cuanto a la fecha de salida, Microsoft afirmó que será en tres meses, y un periodista asume que el día esperado es el 6 de noviembre, según una foto que publicó en Twitter de la caja de un mando.

Xbox Series X may launch on November 6th. A tipster tells me boxes of the new controllers have a do not open date of November 6th on them. These controllers leaked earlier this week https://t.co/oyhlbg2SKo pic.twitter.com/dq096shN7L

— Tom Warren (@tomwarren) August 11, 2020