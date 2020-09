En esta oportunidad, el reconocido tuitero Brendan afirmó que, al comprar un control para su dispositivo, obtuvo una hoja con el código de prueba de Game Pass Ultimate que menciona la referencia Xbox Series S. Aquí está el tuit correspondiente:

I got a new controller for my Xbox since mine was broken. Interestingly enough, the Game Pass Ultimate trial code sheet mentions the unannounced @Xbox Series S. It’s definitely a thing. pic.twitter.com/GX1rOYG5g7

La tarjeta dice “incluye Xbox Live Gold y acceso ilimitado a más de 100 juegos de alta calidad para Xbox Series X y S, Xbox One, y Windows 10”.

Muchos usuarios de la red social comentaron que se puede tratar de un error, pues, seguramente, la “S” debía acompañar a la edición One o a Windows 10, ya que las dos plataformas tienen versiones con dicha letra, aseguró Cnet.

No obstante, la hipótesis más apoyada es que Microsoft cometió la equivocación de enviar las hojas con la mención de la nueva consola sin haberla anunciado oficialmente, agregó el portal mencionado.

Aunque todavía no hay certeza sobre la salida al mercado del dispositivo, todas las filtraciones sobre sus especificaciones e incluso sobre su controlador apuntan a que será una realidad en poco tiempo.

En cuanto a la Xbox Series X, los primeros rumores indicaban que el dispositivo saldría al mercado en mayo y luego se especuló que sería en agosto, pero ya la empresa confirmó que será en noviembre de este año, señaló el medio tecnológico.

Lo que aún se desconoce es el valor del aparato y parece que Microsoft todavía no lo publicará. De acuerdo con Vandal, un usuario hizo un tuit diciendo que “la gente debería saber lo que van a pagar” y Samuel Bateman, jefe de marketing de Xbox en Reino Unido, le respondió “haremos saber [el precio] cuando estemos listos”. El mensaje de Twitter está a continuación.

I understand everyone is excited to know and people want to plan purchases etc. We’ll let you all know when we’re ready 💚

— Samuel Bateman (@samuelofc) August 31, 2020