El controlador de la consola fue adquirido por un usuario en un sitio de reventa y él mismo publicó las imágenes en Twitter. Según las instrucciones del empaque, el mando es compatible con las dos próximas Xbox, lo que corrobora la existencia de la Series S, afirmó The Verge.

Xbox series X controller found in the wild!! pic.twitter.com/TEns4z45CB — Zak S (@zakk_exe) August 9, 2020

Adicionalmente, el control funcionaría con la Xbox One, Windows 10, y los sistemas operativos Android y iOS, de acuerdo con la descripción de la caja.

El mes pasado se filtraron fotografías de un supuesto controlador blanco de la Xbox Series X, donde se ve un nuevo D-pad, gatillos texturizados y un botón para compartir renovado, que va en línea con el rumor iniciado por el usuario de Twitter, agregó el portal mencionado.

Además, ya se conocen varios datos sobre la que sería la Xbox Series S, cuyo nombre en clave es Lockhart, como que incluiría 7.5 GB de memoria RAM, 4 Teraflops de rendimiento GPU y la misma velocidad CPU que el modelo más potente, indicó el medio tecnológico.

Según Gizmodo, la Xbox Series S sería una opción de menor valor y potencia que la Xbox Series X, pero admitiría sus títulos, como pasa con la Xbox One S y la Xbox One X, que, a propósito, serán descontinuadas.

The Verge se contactó con Microsoft, pero la empresa se limitó a decir que no comentará cómo se filtraron las imágenes del mando. “Tenemos mucho reservado para Xbox en 2020 y estamos ansiosos por compartirlo con ustedes. Sin embargo, no tenemos nada que anunciar en este momento”, dijo la compañía.