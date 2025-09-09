En medio de las modificaciones en el ámbito de la tecnología en Colombia, surgió una alerta a la que vale la pena ponerle la lupa en medio de las personas que están más vulnerables a sufrirla.

Un espacio en el que muchos menores aprovechan para divertirse se ha convertido en la oportunidad para que la ciberseguridad quede expuesta, en un asunto en el que los expertos hicieron un análisis.

¿En qué consiste Roblox, plataforma de juegos en línea?

Actualmente, Roblox es una plataforma de juegos en línea que cuenta con una enorme popularidad, especialmente entre niños, niñas y adolescentes. Según Statista, en el segundo trimestre de 2025 se contabilizaron más de 111 millones de usuarios activos diarios en todo el mundo.

ESET, compañía de detección proactiva de amenazas, advirtió que este interés masivo, también tiene como resultado diversas herramientas no oficiales que prometen ventajas dentro del juego como el llamado ‘executor’ de Roblox (a veces denominado ejecutor en español).

Lee También

De ahí, un análisis de qué son estos programas, por qué despiertan interés y qué riesgos reales conllevan tanto para jugadores jóvenes como para sus padres.

“En el universo de Roblox, que alberga miles de juegos creados por usuarios, los jugadores más competitivos o curiosos pueden sentirse tentados a usar un ‘executor’ para ganar habilidades especiales, obtener moneda virtual gratis o desbloquear contenido. Un executor de Roblox es una herramienta de trampa o hack que permite a un jugador ejecutar código personalizado para obtener alguna ventaja. Si bien para algunos jóvenes esto puede resultar muy llamativo por las posibilidades que ofrecen, o bien porque varios executors se ofrecen gratis en la red, también es muy importante conocer los riesgos que puede conllevar su uso”, afirmó Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

A nivel técnico, un executor en Roblox es un programa externo que fue diseñado para inyectar y ejecutar código externo o código de terceros dentro de los juegos de Roblox. Es una forma de ‘exploit’ o herramienta de trampas que permite ejecutar código que el juego originalmente no permitiría. Debido a su utilización, un jugador podría activar hacks como ver a través de paredes, obtener ventajas injustas o modificar el juego a su favor.

¿Cuál es el riesgo de usar Roblox por ciberseguridad?

Los riesgos y peligros de usar ‘executors’ en Roblox, tanto a nivel de la experiencia en el juego como en lo que respecta a la ciberseguridad, son:

Violación de las reglas y consecuencias en Roblox: el uso de ‘exploits’ o trampas está prohibido por Roblox. De hecho, la empresa marca claramente que hacer trampa arruina la experiencia y supone una violación de los términos de uso, lo cual puede derivar en el baneo (eliminación) de la cuenta. Entonces, si un jugador es descubierto usando un executor, puede perder su cuenta y todo su progreso en el juego. Roblox cuenta con sistemas antitrampas y con los reportes de la propia comunidad para detectar el uso de software no autorizado.

el uso de ‘exploits’ o trampas está prohibido por Roblox. De hecho, la empresa marca claramente que hacer trampa arruina la experiencia y supone una violación de los términos de uso, lo cual puede derivar en el baneo (eliminación) de la cuenta. Entonces, si un jugador es descubierto usando un executor, puede perder su cuenta y todo su progreso en el juego. Roblox cuenta con sistemas antitrampas y con los reportes de la propia comunidad para detectar el uso de software no autorizado. Malware y virus ocultos: a nivel ciberseguridad, este representa uno de los riesgos más graves. Sobre todo, porque son muchos los executors disponibles en internet que contienen malware encubierto.

El mismo soporte oficial de Roblox alerta que muchos ‘exploits’ “son estafas para que descargue malware, como ‘keyloggers’ u otros programas de phishing, que pueden usarse para robar información personal que tiene en su computadora, incluida su contraseña de Roblox”.

En la práctica, es común que las soluciones de seguridad detecten los ‘executors’ como amenazas. Muchas veces son virus o troyanos disfrazados de hacks, en especial si se trata de descargas gratuitas de fuentes dudosas: nadie ofrece trucos gratis, sin obtener algo a cambio. Ese ‘algo’ suele ser infectar un dispositivo.

Robo de datos y cuentas: el malware que se esconde en estos ejecutores tiene como objetivo robar credenciales, datos sensibles y hasta monederos de criptomonedas de la víctima. Esto implica que no solo peligra la integridad de la cuenta de Roblox del jugador, sino también cualquier otras cuentas o información valiosa almacenada en el dispositivo infectado.

el malware que se esconde en estos ejecutores tiene como objetivo robar credenciales, datos sensibles y hasta monederos de criptomonedas de la víctima. Esto implica que no solo peligra la integridad de la cuenta de Roblox del jugador, sino también cualquier otras cuentas o información valiosa almacenada en el dispositivo infectado. Daños al sistema y pérdida de información: Algunos troyanos asociados con ‘executors’ pueden dañar el sistema operativo, ya sea corrompiendo programas, eliminando datos o bien enviando información privada y sensible a los ciberdelincuentes. Esto toma especial relevancia si se tiene en cuenta que muchos niños juegan Roblox en la computadora familiar (que puede ser la misma que usan sus padres para trabajo).

Synapse X, por ejemplo, fue un ‘executor’ de Roblox muy conocido que en 2022 los cibercriminales lograron comprometer para incluir un archivo troyano. La consecuencia de la infección fue desde obtener datos sensibles del disco duro a afectar a ciertas aplicaciones y archivos. Este caso demuestra cómo hasta las herramientas de trampas populares pueden ser aprovechadas para distribuir malware.

Por otro lado, si bien Wave Executor fue promocionado como un nuevo executor con integración de Inteligencia Artificial, resultó ser un troyano disfrazado de cheat. Al ejecutarlo, podía robar información personal de la víctima e incluso conectar el equipo a una ‘botnet’ para un uso malicioso.

Durante este año, también hubo diversas alertas sobre supuestos ‘hacks’ para Roblox y otros juegos a través de videos de YouTube y repositorios de GitHub.

Allí, los actores maliciosos subían tutoriales falsos con enlaces de descarga que parecían legítimos, con descripciones detalladas y profesionales e instrucciones muy específicas. Uno de los pasos sugeridos a la víctima era desactivar su solución de seguridad, con el fin de que el malware se instalara en el equipo, y robara contraseñas y datos sensibles sin oposición.

“Estos casos reales y recientes muestran como un simple intento de obtener una ventaja en Roblox puede derivar en un incidente de ciberseguridad grave, y refuerza la necesidad de estar educados al respecto”, aseguró Gutiérrez Amaya.

¿Cómo prevenir riesgos de ciberseguridad con Roblox?

Tanto a padres, madres o tutores de niños que juega a Roblox, o también a jugadores, Eset les recomienda algunas indicaciones para disfrutar del juego de forma segura y evitar caer en trampas:

Apostar a la educación: Un buen primer paso es explicarle tu hijo/hija que, por más tentador que suene, ningún hack o truco milagroso es realmente gratuito. Y que, si encuentran algo que promete poderes ilimitados a cambio de descargar un programa extraño, seguramente se trate de una estafa.

Un buen primer paso es explicarle tu hijo/hija que, por más tentador que suene, ningún hack o truco milagroso es realmente gratuito. Y que, si encuentran algo que promete poderes ilimitados a cambio de descargar un programa extraño, seguramente se trate de una estafa. No desactivar la solución de seguridad: Ningún programa legítimo debería solicitar desactivar nada. En caso de que esto suceda, es una enorme señal de alarma. Es clave mantener siempre actualizados y activas las soluciones de seguridad en todas las computadoras, ya que son fundamentales para detectar y bloquear el malware. Existen soluciones ideales para gamers, que son livianas y potentes, y ofrecen seguridad sin generar LAG y con mínimo impacto en el equipo. Así, permite disfrutar de cada partida sin interrupciones y libre de amenazas.

Ningún programa legítimo debería solicitar desactivar nada. En caso de que esto suceda, es una enorme señal de alarma. Es clave mantener siempre actualizados y activas las soluciones de seguridad en todas las computadoras, ya que son fundamentales para detectar y bloquear el malware. Existen soluciones ideales para gamers, que son livianas y potentes, y ofrecen seguridad sin generar LAG y con mínimo impacto en el equipo. Así, permite disfrutar de cada partida sin interrupciones y libre de amenazas. Acompañar y supervisar: para madres y padres, es importante saber qué instala el menor en el equipo. Y allí es muy útil establecer ciertas reglas, como no descargar software de páginas dudosas, y que consulten siempre antes de instalar algo. También se pueden configurar controles parentales o cuentas limitadas en la PC para evitar instalaciones no autorizadas.

para madres y padres, es importante saber qué instala el menor en el equipo. Y allí es muy útil establecer ciertas reglas, como no descargar software de páginas dudosas, y que consulten siempre antes de instalar algo. También se pueden configurar controles parentales o cuentas limitadas en la PC para evitar instalaciones no autorizadas. Conversar sobre riesgos y consecuencias: otro punto fundamental es que los jóvenes entiendan los riesgos que conlleva la utilización de executors, que pueden ir desde la infección con malware y la pérdida de datos, al robo de cuentas o el baneo en Roblox.

otro punto fundamental es que los jóvenes entiendan los riesgos que conlleva la utilización de executors, que pueden ir desde la infección con malware y la pérdida de datos, al robo de cuentas o el baneo en Roblox. Utilizar los recursos que brinda Roblox: otro puntal clave es el propio Roblox, que ofrece controles parentales (para restringir el chat, contenido e interacciones) y guías de seguridad. También es muy útil estar al tanto de las noticias sobre nuevas estafas como valerse de la sección de soporte de Roblox para evacuar cualquier duda.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.