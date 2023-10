En la constante búsqueda de alternativas saludables y respetuosas con el bienestar animal, las personas vegetarianas encuentran en las proteínas de soya, una opción valiosa para mantener una dieta equilibrada. Seamos vegetarianos o no, los seres humanos necesitamos consumir proteínas para obtener nutrientes esenciales para el organismo.

Así que, si usted no come carnes rojas ni blancas, aún puede alimentarse con proteínas por medio de distintas opciones, mientras respeta la convicción de no consumir productos de origen animal. Una de las alternativas más comunes en Colombia, es el carve, una proteína aislada de soya, considerada como una de las mejores fuentes de proteína vegetal.

Este alimento es una buena opción para vegetarianos y veganos, ya que proporciona una fuente completa de aminoácidos esenciales. El carve se obtiene al extraer la proteína de la soya, un proceso que elimina la mayor parte de los carbohidratos y grasas de la soya, lo que deja una proteína de alta calidad y bajo contenido calórico.

El carve es un alimento versátil y tiene un sabor neutro, por lo que se puede utilizar como sustituto de la carne en una gran variedad de platos principales, como hamburguesas, albóndigas, tacos, guisos, entre otros. También se puede utilizar para hacer sopas, salsas, y aderezos.

¿Cómo preparar carve?

Esta proteína, como en el caso del tofu, se puede marinar previamente antes de agregarla a las preparaciones. Esta es una buena manera de agregarle sabor y humedad. Para marinar el carve, simplemente colóquelo en un recipiente con aceite de oliva y especias de su preferencia. Luego, déjelo reposar durante al menos 30 minutos, o hasta 24 horas.

Otra manera de que no quede insípido, es agregarle un toque especial de sabor a las recetas. Puede añadir especias, hierbas, salsas o condimentos a sus preparaciones. Por ejemplo, puede agregar salsa de soja, ajo, cebolla, perejil o pimienta negra a sus hamburguesas.

Para que el carve quede bien integrado a las recetas, es importante cocinarlo correctamente. Este alimento no se debe dejar cocinando demasiado, ya que puede volverse seco y duro.

. El carve se puede cocinar de muchas maneras, como freír, asar, hervir o saltear: si está cocinando carve en una sartén, caliéntelo a fuego medio-alto antes de agregar el carve. Esto ayudará a evitar que se pegue. Si está cocinando carve en el horno, caliéntelo a 180 grados. Hornee el carve durante 15-20 minutos, o hasta que esté cocido. Y si por el contrario, está cocinando carve al vapor, cocínelo durante 10-15 minutos, o hasta que esté cocido.

*Este artículo fue escrito y curado por periodistas del equipo de Robby Recetas, con apoyo de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto.