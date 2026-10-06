Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El postre de panacota con tomate es una propuesta que combina la tradición italiana con un giro inesperado de ingredientes. Según la receta publicada por El Espectador, el proceso requiere una preparación meticulosa que parte de la utilización de seis tomates maduros y una cucharadita de sal para crear un puré base. Esta mezcla se debe congelar al menos ocho horas, etapa crucial que garantiza la textura y el sabor adecuados para el producto final.

Sigue a PULZO en Discover

Una vez congelado el puré, se coloca en un colador cubierto con tela limpia, permitiendo que el tomate se descongele de manera controlada en la nevera durante cuatro horas. De esta forma, se obtiene un clarificado de tomate: un líquido transparente que se reserva para la mezcla principal, mientras que la pulpa remanente es la base para una mermelada artesanal. El clarificado recibe una pizca de bicarbonato de sodio, según indica El Espectador, para neutralizar la acidez y evitar que la crema de leche se corte —un paso esencial que demuestra el cuidado exigido por la receta.

En paralelo, se calientan 500 mililitros de crema de leche con 80 gramos de azúcar hasta alcanzar los 80 °C, y una vez fuera del fuego, se incorpora la gelatina sin sabor previamente hidratada. Luego, se añade lentamente el clarificado de tomate a la mezcla templada, integrando ambos elementos sin dejar de revolver. La preparación resultante se distribuye en copas y se refrigera durante cuatro horas más para que adquiera la consistencia adecuada, lo que suma un total de ocho horas de frío, entre el filtrado y la refrigeración final.

Para la mermelada, se cocina la pulpa de tomate con 100 gramos de azúcar y 100 mililitros de agua hasta espesar, con un tiempo de cocción de 15 a 20 minutos. Una vez fría, se utiliza como topping para el postre.

La panacota, originaria del Piamonte en Italia, suele elaborarse a base de crema, azúcar y gelatina sin sabor. Tradicionalmente, se acompaña con salsas de frutos rojos como arándanos o fresas. Su textura, más suave que la del flan, la convierte en un referente entre los postres clásicos italianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se hace el clarificado de tomate para la panacota?

El clarificado de tomate se obtiene triturando seis tomates maduros con sal hasta formar un puré, el cual se congela por ocho horas. Luego, se coloca el puré congelado en un colador forrado con tela y se deja descongelar en la nevera durante cuatro horas, logrando así separar el líquido transparente (clarificado) de la pulpa, un proceso fundamental para la textura y el sabor de la panacota con tomate.

¿Cuál es la diferencia entre panacota y flan en cuanto a textura y preparación?

De acuerdo con El Espectador, la panacota típica del Piamonte italiano se caracteriza por una textura más suave que el flan. A diferencia del flan, que generalmente incluye huevo y se cocina en horno, la receta de panacota utiliza crema de leche, azúcar y gelatina sin sabor, cocinadas a fuego medio y luego refrigeradas, lo que da como resultado una consistencia más delicada y cremosa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z