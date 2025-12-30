Por: Diana María León

Experta en Nutrición Culinaria

Creadora de www.cocinable.com

IG: @cocinableysaludable

Sigue a PULZO en Discover

El 31 de diciembre se celebra la culminación de un año y el inicio de una nueva etapa. El origen de esta celebración de fin de año se remonta a miles de años atrás, alrededor del 3000 años antes de Cristo, mucho antes de que existiera el calendario moderno. Las primeras celebraciones surgieron en antiguas sociedades agrícolas de regiones como Mesopotamia, donde la vida dependía directamente de los ciclos de la naturaleza. El cierre de una cosecha marcaba el final de un período de trabajo y el inicio de otro, convirtiéndose en un momento natural para reunirse y celebrar.

Con el paso del tiempo, estas celebraciones de Año Nuevo fueron tomando una forma más estructurada. En la antigua Roma el cierre del año se empezó como un momento de transición entre el pasado y el futuro.

A lo largo de la historia, los ajustes en los calendarios ayudaron a fijar el 1 de enero como inicio del año, dejando al 31 de diciembre como la víspera de ese cambio. Sin embargo, más allá de la fecha exacta, la esencia de la celebración de fin de año se ha mantenido intacta: despedir lo vivido, reunirse alrededor de la mesa, compartir alimentos y anhelar todo lo bueno para el año que comienza. Por eso, la cena de fin de año se consolidó como uno de los momentos más importantes de esta tradición.

Lee También

Hoy, celebrar el 31 de diciembre también es una oportunidad para hacerlo sin caer en excesos. La comida sigue siendo el centro del encuentro. A continuación, te comparto cuatro recetas saludables para fin de año, ideales para una cena de Año Nuevo cargada de nutrientes, deliciosa y perfecta para despedir el año cuidando tu salud y celebrando nuevos comienzos.

Hoy, celebrar el 31 de diciembre también puede ser una oportunidad para hacerlo sin caer en excesos. La comida sigue siendo el centro del encuentro. A continuación, te comparto cuatro recetas saludables para fin de año, ideales para una cena de Año Nuevo cargada de nutrientes y deliciosa: Hummus de remolacha, Torta de papa, Limonada de Hierbabuena y Jengibre, Ensalada de pera, Tarta de Santiago sin azúcar refinada

Hummus de remolacha

Ingredientes

• 1 taza de garbanzos cocidos

• 1 remolacha mediana cocida

• 1 diente de ajo

• 2 cucharadas de tahini

• Jugo de 1 limón

• 2 a 3 cucharadas de aceite de oliva

• Sal al gusto

• Agua, la necesaria para ajustar la textura

• Pimienta al gusto (opcional)

Paso a paso

• Pela la remolacha ya cocida y córtala en trozos medianos.

• Coloca en un procesador de alimentos los garbanzos cocidos, la remolacha, el ajo, el tahini y el jugo de limón.

• Procesa hasta obtener una mezcla espesa y homogénea.

• Agrega el aceite de oliva poco a poco mientras sigues procesando.

• Ajusta la textura incorporando pequeñas cantidades de agua hasta lograr un hummus cremoso.

• Sazona con sal y, si deseas, un poco de pimienta. Procesa nuevamente para integrar bien los sabores.

• Prueba y ajusta el limón o la sal si es necesario.

• Sirve y acompaña con vegetales, pan pita o galletas saladas.

Torta de papa

Ingredientes

• 4 papas medianas

• 2 huevos

• 1/2 taza de cebolla cabezona finamente picada

• 1/2 taza de queso rallado

• 2 cucharadas de aceite de oliva

• Sal al gusto

• Pimienta al gusto

Paso a paso

1. Pela las papas y cocínalas en agua con sal hasta que estén blandas.

2. Escúrrelas y tritúralas hasta obtener un puré.

3. En un bowl, mezcla el puré de papa con los huevos, la cebolla, el queso, la sal y la pimienta.

4. Calienta un sartén con el aceite de oliva.

5. Agrega la mezcla y cocina a fuego medio hasta que la base esté dorada.

6. Lleva al horno precalentado a 180 °C y hornea hasta que esté firme y dorada por encima.

7. Retira del horno, deja reposar unos minutos y sirve.

Limonada de Hierbabuena y Jengibre

Ingredientes

• 1 litro de agua

• Jugo de 2 a 3 limones

• 1 trozo pequeño de jengibre fresco

• 6 a 8 hojas de hierbabuena

• Endulzante natural al gusto

• Hielo al gusto

Paso a paso

1. Ralla o corta el jengibre en láminas finas.

2. En una jarra, mezcla el agua con el jugo de limón.

3. Agrega el jengibre y mezcla bien.

4. Incorpora las hojas de hierbabuena ligeramente machacadas.

5. Endulza al gusto y mezcla nuevamente.

6. Añade hielo y deja reposar unos minutos.

7. Sirve fría.

Ensalada de pera

Ingredientes

Ensalada

• 3 tazas de mezcla de lechuga

• 1 pera cortada en láminas finas

• 1 aguacate cortado en cascos

• 1/2 cebolla morada cortada en julianas

• 1/2 taza de nuez del nogal

• 1/4 taza de pasas}

Vinagreta

• Jugo de 1 limón

• 5 cucharadas de vinagre balsámico

• 5 cucharadas de aceite de oliva

• 1 cucharadita de miel de abeja

• 1 cucharadita de albahaca fresca finamente picada

• Sal al gusto

• Pimienta al gusto

Paso a paso

1. En un recipiente grande, mezcla las lechugas, la pera en láminas, el aguacate en cascos, la cebolla morada, las nueces y las pasas.

2. En un tazón pequeño, mezcla el jugo de limón, el aceite de oliva, el vinagre balsámico, la miel de abeja, la albahaca, la sal y la pimienta hasta integrar bien.

3. Vierte la vinagreta sobre la ensalada justo antes de servir y mezcla suavemente.

4. Sirve de inmediato.

Tarta de Santiago sin azúcar refinada

Ingredientes

• 2 tazas de harina de almendras

• 1.5 tazas de azúcar de coco

• 4 huevos

• 1 cucharada de ralladura de limón

• 1 cucharada de ralladura de naranja

• 1 cucharadita de canela molida

Paso a paso

1. Precalienta el horno a 180 °C (350 °F). Engrasa con aceite de coco un molde para hornear de 23 cm y déjalo a un lado.

2. En un recipiente grande, combina la harina de almendras, el azúcar de coco, la ralladura de limón, la ralladura de naranja y la canela molida. Mezcla bien hasta que todos los ingredientes estén distribuidos uniformemente.

3. Separa las yemas de huevo de las claras. Añade las yemas de huevo a la mezcla de almendra y mezcla hasta obtener una masa homogénea.

4. En un recipiente limpio aparte, bate las claras de huevo durante unos 2 minutos.

5. Incorpora suavemente las claras batidas a la mezcla de almendra hasta que estén completamente integradas, cuidando de no desinflar demasiado las claras para que la tarta quede ligera y aireada.

6. Vierte la masa en el molde preparado y distribúyela de manera uniforme con una espátula.

7. Hornea en el horno precalentado durante 30 a 35 minutos o hasta que la parte superior esté dorada y un palillo insertado en el centro salga limpio.

8. Una vez horneada, retira la tarta del horno y déjala enfriar en el molde durante 10 minutos antes de transferirla a una rejilla para que se enfríe completamente.

9. Una vez fría, puedes espolvorear la parte superior con un poco de harina de almendras si lo deseas. Corta y sirve.

Preguntas frecuentes

¿Qué recetas fáciles y saludables se pueden hacer para recibir el Año Nuevo en casa?

Para recibir el Año Nuevo en casa, se pueden preparar recetas fáciles y saludables como Hummus de remolacha, Torta de papa, Limonada de Hierbabuena y Jengibre, Ensalada de pera, Tarta de Santiago sin azúcar refinada. Estas recetas para fin de año son prácticas, rápidas de preparar y perfectas para compartir durante la cena de Año Nuevo.

¿Qué cóctel sin licor puedo preparar para celebrar el fin de año?

Un cóctel sin licor ideal para fin de año puede ser una Limonada de Hierbabuena y Jengibre. Esta bebida sin alcohol es refrescante, fácil de preparar y perfecta como cóctel sin licor para brindar en la noche de Año Nuevo si no quieres consumir bebidas alcohólicas.

¿Qué postre saludable puedo preparar para fin de año sin azúcar refinada?

Para el postre de fin de año, la Tarta de Santiago sin azúcar refinada es una excelente alternativa. Este postre saludable está elaborado con harina de almendras y azúcar de coco, lo que lo convierte en una opción ideal para cerrar la cena de Año Nuevo cuidando el bienestar sin renunciar al sabor.

* Pulzo.com se escribe con Z