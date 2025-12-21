Por: Diana María León

Experta en Nutrición Culinaria

Creadora de www.cocinable.com

IG: @cocinableysaludable

La Navidad es una celebración religiosa que, cada año, recrea y recuerda el nacimiento de Jesucristo en Belén. Los relatos que dan origen a esta historia se encuentran en los evangelios de Mateo y Lucas, en lo que se cuenta que Jesús nació durante el gobierno del emperador romano César Augusto.

Según estos textos, María y José viajaron a Belén para cumplir con un censo ordenado por la autoridad de la época, y fue allí donde llegó el momento del parto. Al no encontrar alojamiento, se refugiaron en un lugar sencillo, utilizado como establo, donde María dio a luz a su hijo.

Aunque la Navidad se celebra el 25 de diciembre, esta fecha no aparece de manera explícita en los evangelios. Fue establecida varios siglos después, en el siglo IV, cuando la Iglesia en Roma fijó oficialmente este día dentro del calendario cristiano, antes del año 354 después de Cristo.

La elección del 25 de diciembre se basó en una combinación de cálculos teológicos, simbolismos relacionados con la luz y el sol, y tradiciones religiosas propias de la época. Uno de los argumentos más citados se relaciona con el relato de Zacarías, padre de Juan el Bautista.

Según la tradición, su turno de servicio en el templo indicaría que Juan fue concebido en septiembre. Como se considera que Jesús fue concebido seis meses después, esto situaría su concepción en marzo y su nacimiento hacia finales de diciembre.

En la actualidad, muchas culturas creyentes y no creyentes, celebran la víspera de Navidad el 24 de diciembre, una noche dedicada al encuentro familiar, el intercambio de regalos y la unión. Esta costumbre se inspira en el relato bíblico de los llamados “reyes magos” quienes, guiados por una estrella, ofrecieron regalos al niño Jesús: incienso, mirra y oro.

Con el paso del tiempo, esta tradición también se mezcló con figuras populares como Papá Noel, inspirado en San Nicolás, un obispo del siglo IV recordado por su generosidad hacia los niños y las personas más necesitadas.

Además esta noche del 24 de diciembre se tiene una cena navideña que representa la bendición en la mesa y el acto de compartir, como símbolo del compromiso familiar y de la respuesta al don de Dios hecho Hijo. Más allá de los platos tradicionales, la mesa navideña es un espacio de encuentro, gratitud y unión, donde la comida se convierte en una forma de celebrar y cuidar a quienes amamos.

Por eso, en esta época también vale la pena pensar en preparaciones que honren esta tradición cuidando la salud de los que más quieres. Por eso esta es una buena época y una buena oportunidad para compartirte algunas recetas navideñas saludables de mi blog, ideales para disfrutar sin excesos, y manteniendo vivo el espíritu de la Navidad.

Aquí tienes cuatro recetas perfectas para disfrutar, pensadas para preparar en casa y compartir en familia: Arroz con almendras, Burrata, Torta de Brownie Saludable, y Bebida saludable de Maracuyá.

Burrata

Ingredientes (4 porciones)

Para la mezcla de tomates y uvas

3 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharaditas de sal (rosada o marina)

¼ de cucharadita de cebolla morada en julianas

4 dientes de ajo finamente picados

2 ramitas de tomillo

3 tazas de tomate cherry

1½ tazas de uvas rojas

1 cucharadita de vinagre (blanco o de manzana)

Albahaca al gusto

Pimienta al gusto

Para la burrata de marañón(puedes sustituir esto por burrata de leche de vaca o bufala)

½ taza de marañón crudo (remojado al menos 2 horas en agua)

¼ taza de agua

1 diente de ajo

1 pizca de cebolla en polvo

½ cucharadita de ralladura de limón

1 cucharada de zumo de limón

1 cucharadita de sal (marina o rosada)

1 cucharada de aceite de oliva o de aguacate

Paso a paso

Calienta un sartén grande a fuego medio-alto y agrega el aceite de oliva. Cuando el aceite esté caliente, añade la cebolla y una cucharadita de sal. Saltea por 3-4 minutos. Agrega el ajo y saltea 2-3 minutos más. Incorpora los tomates cherry, las uvas y las ramitas de tomillo. Mezcla bien y añade el vinagre. Añade la sal restante, revuelve, cubre el sartén y cocina durante 10 minutos. Destapa y aplastar los ingredientes con una cuchara grande o un cucharón. Cocina 10 minutos adicionales para que el líquido se reduzca. Mientras se cocinan los tomates y las uvas, prepara la burrata de marañón: coloca todos los ingredientes de la burrata en un procesador de alimentos y procesa hasta obtener una mezcla cremosa. Si después de los 10 minutos la mezcla de tomate aún está muy líquida, cocina a fuego lento otros 5 minutos. Retira del fuego y deja reposar. Retira las ramitas de tomillo y coloca la burrata de marañón sobre la mezcla caliente de tomates y uvas. Rocía con un poco de aceite de oliva, sazona con pimienta al gusto y añade albahaca fresca por encima. Acompaña con pan de masa madre tostado o arepa.

Arroz con almendras

Ingredientes (2 porciones)

200 g de pollo (pechuga o la parte que prefieras, sin hueso y en trozos pequeños)

2 tazas de arroz cocido (puede ser integral o blanco)

½ taza de almendras finamente trituradas

2 cucharadas de cilantro finamente picado

½ taza de cebolla cabezona finamente picada (blanca o morada)

½ cucharadita de comino en polvo

1 cucharadita de canela en polvo

Sal al gusto

Pimienta (negra o roja) al gusto

Mantequilla clarificada o aceite para cocinar

Paso a paso

Ten todos los ingredientes listos antes de comenzar la preparación. Calienta un sartén a fuego medio con un poco de mantequilla clarificada o aceite. Agrega el pollo junto con la cebolla, el cilantro, el comino, la canela, la sal y la pimienta. Cocina el pollo sin moverlo demasiado, dejando que se dore bien durante unos 8 minutos por un lado. Luego voltéalo para dorar el otro lado hasta que esté completamente cocido. Incorpora el arroz ya cocido y las almendras trituradas. Si es necesario, añade un poco más de mantequilla clarificada o aceite. Mezcla bien todos los ingredientes y deja cocinar unos minutos más para que se integren los sabores y el arroz se caliente de manera uniforme. Prueba y ajusta la sal y la pimienta si hace falta. Sirve caliente y disfruta.

Bebida saludable de maracuyá

Ingredientes (1 porción)

1 maracuyá

1 trozo de jengibre fresco

1 taza de agua (puede ser con gas si lo prefieres)

Jugo de 1 limón

4 gotas de stevia líquida (o al gusto)

Hielo

Hierbabuena para decorar

Paso a paso

Extrae la pulpa del maracuyá y ponla en un vaso o copa. Añade el jugo de limón y el jengibre rallado. Agrega el agua fría o con gas. Incorpora la Stevia líquida, ajustando al gusto. Añade hielo, mezcla suavemente y decora con hierbabuena

Torta de brownie saludable

Ingredientes (10 porciones)

1 taza de mantequilla clarificada

2 tazas de chocolate oscuro

1½ tazas de azúcar de coco

1 cucharadita de ralladura de naranja

4 huevos

¹⁄ ₃ taza de harina de yuca

¹⁄ ₃ taza de harina de arroz

½ taza de cacao en polvo sin azúcar

1 cucharadita de polvo para hornear

1 pizca de sal

Paso a paso:

Precalienta el horno a 180 °C (350 °F). Prepara el molde cubriéndolo con papel parafinado y engrásalo bien. Puedes usar un molde redondo de 22 a 24 cm de diámetro o uno desmontable. Derrite el chocolate junto con la mantequilla clarificada a baño María, mezclando suavemente hasta obtener una preparación homogénea. Bate los huevos en un recipiente amplio durante aproximadamente un minuto. Agrega la mezcla de chocolate derretido y mezcla hasta integrar. Incorpora el azúcar de coco, la ralladura de naranja y la pizca de sal. Mezcla bien. Añade la harina de yuca, la harina de arroz, el cacao en polvo y el polvo para hornear. Mezcla con movimientos envolventes hasta obtener una masa uniforme. Vierte la mezcla en el molde y distribúyela de manera pareja. Hornea durante 28 a 30 minutos, procurando no sobrecocinar para que conserve una textura húmeda. Retira del horno, deja reposar unos minutos, desmolda y deja enfriar ligeramente. Corta en porciones y sirve.

¿Qué recetas navideñas saludables puedo preparar para la cena de Navidad?

Para una cena navideña saludable puedes incluir preparaciones como el arroz con almendras, ideal como plato principal o acompañamiento, y la burrata, una opción fresca y cremosa para abrir la comida. Estas recetas navideñas combinan ingredientes naturales y sabores festivos, perfectos para una cena de Navidad en familia sin excesos.

¿Qué entradas o acompañamientos navideños saludables puedo servir en Navidad?

Como entradas o acompañamientos navideños saludables, la burrata de marañón con tomates y uvas es una excelente opción, ya que aporta frescura y contraste de sabores. También el arroz con almendras funciona muy bien para platos principales de la cena navideña, manteniendo una preparación sencilla y equilibrada.

¿Qué postres y bebidas navideñas saludables puedo incluir en la mesa navideña?

Para cerrar la cena navideña de forma saludable, puedes preparar una torta de brownie saludable, elaborada con cacao y endulzantes naturales, y acompañarla con una bebida saludable de maracuyá, refrescante y ligera. Estas recetas permiten disfrutar de postres y bebidas navideñas sin dejar de cuidar el bienestar durante las celebraciones.

