Habría un nuevo revolcón y cambio de funcionarios de Gustavo Petro porque se habla de que el mandatario solicitó en las últimas horas la renuncia de Jorge Lemus como director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

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(Vea también: Renuncia en la cúpula de inteligencia reabre dudas sobre diálogos de paz y cercanía con bandas criminales)

De acuerdo con El Tiempo, fuentes cercanas a la Casa de Nariño señalan que Lemus ya fue notificado por el mismo presidente y en las próximas horas se daría a conocer su reemplazo.

La solicitud de renuncia se da en un contexto de ajustes institucionales que incluyen movimientos en diversas dependencias del Estado, lo que ha provocado expectativas sobre cambios en el equipo administrativo del Gobierno.

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A esto se suma que, según medios como Blu Radio, Wilmar Mejía renunció a su cargo como director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la decisión se dio a conocer en la noche del martes 31 de marzo.

En este sentido, El Tiempo indagó sobre la posibilidad de que Mejía ocupe la vacante que deja Lemus en la UIAF, ante lo cual desde Casa de Nariño no negaron ni confirmaron la información.

Sin embargo, existe especulación al respecto, pero el Gobierno tendría que modificar requisitos para que Mejía pueda aspirar a ser el reemplazo de Lemus, de acuerdo con el citado periódico. Aunque hasta ahora, ni Lemus ni el Ejecutivo han emitido comentarios públicos sobre la situación, por lo que se espera que en los próximos días haya un pronunciamiento formal.

Cabe aclarar que la UIAF es la entidad encargada de analizar y procesar información financiera en Colombia, con un papel central en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

¿Por qué renunció Wilmar Mejía a la Dirección Nacional de Inteligencia?

El nombre del funcionario ha estado en el centro de varias controversias recientes. Mejía ha sido vinculado a investigaciones por presuntos contactos con estructuras ilegales y, de hecho, llegó a ser suspendido temporalmente por la Procuraduría mientras avanzaban indagaciones disciplinarias.

Además, informes periodísticos de Noticias Caracol lo han relacionado con un posible entramado de filtración de información desde organismos de inteligencia hacia disidencias de alias ‘Calarcá’, lo que elevó la presión política sobre su permanencia en cargos estratégicos del Estado.

En ese contexto, la salida de la UIAF se da en medio de cuestionamientos sobre su rol dentro del Gobierno y su cercanía con círculos de poder en el Ejecutivo, lo que ha generado inquietud en sectores políticos y de seguridad.

Por ahora, no hay claridad sobre quién asumirá la dirección de la UIAF ni sobre el destino exacto de Mejía dentro del Gobierno, lo que mantiene abiertas las dudas sobre el alcance de este remezón institucional.

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