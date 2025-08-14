Durante el congreso empresarial de la Andi, que se desarrolla en Cartagena, Daniel Quintero entró a la fuerza en medio de la intervención que hacían algunos precandidatos presidenciales.

Con una bandera de Palestina, Quintero interrumpió a Mauricio Cárdenas y se paró en la tarima para exhibir la bandera. Solo pasaron unos segundos y el público empezó a abuchear al exalcalde de Medellín. Con gritos al unísono, los invitados al evento dijeron: “Fuera, fuera”.

Pese a intentar dar unas palabras, sin ser escuchado y hasta señalado por las miradas de otros precandidatos como Claudia lópez, María Fernanda Cabal, Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo, entre otros, finalmente optó por salir del escenario.

Quintero, colgándose la bandera en el cuello, finalmente abandonó el recinto, mientras las personas lo abucheaban llamándolo “bandido” y “ladrón”.

Los precandidatos y empresarios pidieron que ese tipo de provocaciones como la de Quintero no se viralicen, entre otras cosas, porque es promover el acto de irrespeto del exalcalde que, insistieron, no estaba invitado al encuentro de la Andi, en Cartagena.

