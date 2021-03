green

Hernández señaló ante un juez de garantías que no mató al policía Edwin Caro, que apenas llevaba 5 meses de servicio y que tampoco portaba armas, cuando los uniformados Caro y José Carvajalino intentaron requisarlo a él y a otro hombre que iba en una moto, en la carrera Séptima con calle 79, norte de Bogotá.

“De verdad yo no maté a ningún policía; lo que yo hice fue correr, como se ve en el video. No tenía un arma 32. Yo sé que cometí un error al estar con ese muchacho, es verdad, pero él solo me iba a llevar a mi casa. Él me sorprendió con eso que sucedió, por eso yo corrí asustado”, declaró.

La Fiscalía, en cambio, aseguró que el venezolano es cómplice del delincuente que murió, luego de que el policía José Carvajalino lo diera de baja cuando los uniformados fueron atacados a bala.

De acuerdo con el ente acusador, el detenido es responsable de los delitos homicidio agravado y calificado, porte ilegal de armas de fuego en concurso heterogéneo con tentativa de homicidio (por lesiones causadas a Carvajalino) todos en calidad de coautor.

El video donde se ve el momento en el que Caro fue asesinado y otras grabaciones son material probatorio, con el que buscan procesar a Wilkerson Hernández, que no aceptó los cargos.

No obstante, antes, el venezolano preguntó que sí aceptaba la responsabilidad podía ser enviado a su país, pero cómo no le dieron una repuesta concreta, no aceptó.

Este caso provocó que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López se volviera a pronunciar sobre los robos y los venezolanos en la capital, por lo que la volvieron a tildar de xenófoba.