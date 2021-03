Los profesores de colegios públicos en Bogotá rechazan que tengan que volver a las aulas en medio de la pandemia pues, según ellos, el Distrito no ha dado las garantías suficientes para aplicar el modelo de alternancia (clases virtuales y presenciales).

“Hemos decidido hacer un paro de 24 horas. No vamos a permitir la presión de que el 12 de abril todos los colegios tienen que estar en clases, cuando la situación de pandemia está bastante difícil. Hasta que no bajen los niveles de contagio y haya medidas de bioseguridad en los colegios, no solo gel y tapaboca, regresaremos a clases”, dijo William Agudelo, presidente de la ADE, como se escucha a continuación.