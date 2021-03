Carvajalino, que patrullaba en la localidad de Chapinero (norte de Bogotá), era el compañero del agente Edwin Caro, asesinado por delincuentes venezolanos en la carrera Séptima con calle 79.

El compañero de Caro contó que conoció al fallecido agente en la Escuela de Policía y que ambos fueron asignados al mismo tiempo a la labor de vigilancia en el CAI Oxy, de Chapinero.

La certera reacción de Carvajalino fue elogiada por el propio director de la Policía Nacional, quien expresó su dolor y su respeto por lo ocurrido en el norte de Bogotá.

“El patrullero Carvajalino es un patrullero valiente. Tuve la oportunidad de hablar con él. Lo veo dolido por la muerte de Edwin, pero la sensación de profesionalismo que me transmitió me llenó de confianza, me llenó de tranquilidad; me encontré con un policía que sabe lo que hace”, reflexionó el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, en diálogo con Noticias Caracol.