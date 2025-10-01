Las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron acogidas por el juez 36 de conocimiento de Bogotá, quien condenó al tuitero Óscar Fernando Fetecua Rusinque por amenazar a Gustavo Petro en 2021.

Durante la audiencia de imputación, Fetecua Rusinque rechazó los cargos presentados por el ente acusador.

La fiscal delegada pidió al juzgado dictar una sentencia condenatoria por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y funcionarios públicos, delito que contempla una pena mínima de seis años de prisión.

#Atención | Este es el momento exacto en el que el juez 36 de conocimiento de Bogotá condenó al tuitero Óscar Fernando Fetecua Rusinque, quien en 2021 amenazó, a través de las redes sociales al presidente Gustavo Petro, cuando este se desempeñaba como senador de la República. pic.twitter.com/QrwhILjgPM — La FM (@lafm) October 1, 2025

En las pruebas presentadas por el ente investigador, se mostraron dos trinos que escribió el hombre en contra del mandatario a través de su cuenta de X.

“Si toma Petro el poder, aparecen de nuevo las AUC y lo bajan del poder como debe ser muerto en bolsas negras”, había escrito Fetecua en Twitter.

En otra publicación, Fetecua aseguró que estaba alistando un arma “por si aparece Petro se le da de baja”.

El mandatario, durante las audiencias que se llevaron a cabo en medio del proceso, dijo que las amenazas iniciaron en 2021 cuando se encontraba en Florencia, Italia, y era en ese entonces candidato presidencial. A su vez, aseguró que hasta hoy en día persisten mensajes amenazantes en redes sociales en su contra.

“Mi familia tuvo que salir exiliada, no tengo hogar en este momento. Aun declarando ante usted, señor juez, me pueden matar”, dijo Gustavo Petro en medio del juicio el pasado 4 de julio.

Finalmente, en su decisión, el juez respaldó las solicitudes de la fiscal, la procuradora y el apoderado del presidente Gustavo Petro, quien fue reconocido como víctima dentro del proceso penal.

