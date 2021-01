green

En una rueda de prensa, la mandataria dio a conocer las medidas adoptadas en Bogotá luego de decretar la alerta roja por el incremento acelerado de casos de COVID-19.

Luego de expresar que la nueva cepa de coronavirus estaría entre los nuevos contagiados, Claudia López explicó cómo será este confinamiento durante los próximos cuatro días en Bogotá.

Así se refirió a estas medidas en la rueda de prensa:

Toque de queda en Bogotá este puente festivo: horarios y días

Comienza Finaliza Jueves 7 de enero a las 11:59 p.m. Martes 12 de enero a las 4:00 a.m.

“La movilidad está totalmente restringida, es como si estuviéramos haciendo el mismo simulacro de cuarentena de cuando empezamos en marzo. Es exactamente lo mismo”, dijo Claudia López.

¿Quiénes pueden salir en este nuevo confinamiento?

La alcaldesa señaló que las únicas personas que podrán salir serán las que hagan parte de las excepciones decretadas en marzo del 2020:

Personas relacionadas al ámbito de la salud.

Personas que hagan parte de la cadena de abastecimiento de alimentos de la ciudad.

Personas que presten servicios administrativos, operativos o profesionales de los servicios públicos.

Cuidado institucional o domiciliario de mayores, menores, dependientes, enfermos, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables y de animales.

Personas que deban atender asuntos de fuerza mayor o de extrema necesidad, circunstancias que deberán ser acreditadas en caso de que la autoridad así lo requiera.

Personas y vehículos que hagan prestación de servicios funerarios.

Personal de abastecimiento y distribución de combustible.

Personal de empresas de vigilancia.

Domiciliarios de plataformas tecnológicas o empresas que entreguen elementos de primera necesidad, alimentos preparados y productos farmacéuticos.

Miembros de la Fuerza Pública, organismos de seguridad del Estado, Ministerio Público, Defensa Civil, Cruz Roja, Defensoría del Pueblo, Cuerpo Oficial de Bomberos, Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria, y Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial, organismos de emergencia y socorro del orden nacional o distrital.

La prestación de servicios indispensables de operación, mantenimiento y emergencias de servicios públicos domiciliarios, como acueducto, alcantarillado, energía, aseo, relleno sanitario, y servicios de telecomunicaciones, call centers , redes y data centers .

, redes y . Equipos de periodistas.

Operarios de TransMilenio y SITP.

Personal operativo y administrativo aeroportuario y de hoteles.

Taxistas que operen desde llamada telefónica o aplicaciones

Ellos deberán portar un permiso de la empresa para la que laboran y así evitar las multas.

¿Puedo salir de compras durante este fin de semana?

Sí lo podrá hacer, pero solo una persona por familia está habilitada para hacer las compras necesarias. Además continúa la medida de pico y cédula para los próximos días.

Así funcionará el pico y cédula de viernes a martes

Día Pico y cédula Viernes 8 de enero Sí podrán salir las personas con cédula terminada en número impar (1-3-5-7-9) Sábado 9 de enero Sí podrán salir las personas con cédula terminada en número par (0-2-4-6-8) Domingo 10 de enero Sí podrán salir las personas con cédula terminada en número impar (1-3-5-7-9) Lunes 11 de enero Sí podrán salir las personas con cédula terminada en número par (0-2-4-6-8) Martes 12 de enero Sí podrán salir las personas con cédula terminada en número impar (1-3-5-7-9)

¿Puedo visitar un centro comercial este fin de semana?

La medida señala que solamente podrán salir para hacer compras básicas y de primera necesidad, situación por la que tiendas de ropa, cines, teatros y demás lugares de entretenimiento no podrán abrir.

¿Cuáles son los servicios esenciales o de primera necesidad?

Comercialización de alimentos o bebidas

Medicamentos

Productos y dispositivos médicos y farmacéuticos

Productos de limpieza, desinfección, cuidado y aseo personal

Si quiere, aquí puede revisar con más detalle cuáles son todos los elementos de primera necesidad establecidos por el Gobierno Nacional.

¿Se puede viajar a Bogotá este puente de Reyes?

Sí, a la fecha no hay ninguna medida que impida la libre circulación por las vías intermunicipales. Sin embargo, las personas que lleguen a la capital deberán dirigirse directamente a sus lugares de residencia.

También se les solicita que entren en un periodo de aislamiento voluntario de siete días, tiempo suficiente en el que sabrá si se le desarrolla o no el virus, en caso de que lo tenga.

Si es de las personas que desea salir de la ciudad debe tener en cuenta la situación en los municipios de Cundinamarca, donde también decretaron toque de queda, aunque la recomendación es no hacerlo.

¿Puedo usar el carro durante el toque de queda?

El uso del vehículo particular solamente está habilitado para las personas que deban trasladarse a un lugar para comprar alimentos, medicinas, que tengan citas médicas o que deban transportarse a un centro de salud. Sino lo va a utilizar para este tipo de desplazamientos no lo podrá utilizar.

¿Hay pico y placa en Bogotá?

Sí, este viernes la restricción aplica para los vehículos terminados en placa par. Durante el fin de semana no hay.

¿Qué hago si tengo un viaje en avión?

Puede trasladarse hasta el aeropuerto con total normalidad, pero tenga los documentos que certifiquen que sí tomará un vuelo.

Tampoco está restringido el ingreso para las personas que llegan desde otras ciudades vía aérea.

Hay ley seca durante el fin de semana

Ningún establecimiento podrá estar abierto para la ingesta de bebidas alcohólicas durante los próximos días. La medida aplica en los mismos horarios que el toque de queda.

¿Puedo ir a comer a un restaurante?

El servicio a la mesa está completamente prohibido, pero lo que sí podrá utilizar son los servicios de domicilios de los locales o de las plataformas virtuales.

¿Qué hago si debo trabajar el viernes 8 de enero?

Si no hace parte de las excepciones, la empresa deberá buscar una solución que le permita cumplir con sus labores por medio del teletrabajo o trabajo a remoto.

¿Funcionará Transmilenio durante el fin de semana festivo?

Sí, hasta el momento no hay ningún cambio en los horarios de circulación y no se le impedirá el ingreso a ninguna persona, pero tenga en cuenta que sino hace parte de las excepciones, la Policía le podrá imponer un parte por no cumplir con el toque de queda.

¿Puedo hacer ejercicio durante el toque de queda?

Sí, pero deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones

El tiempo máximo establecido es de una hora y este deberá hacerse al aire libre e individualmente, no por grupos.

Si algún menor de edad también va a participar, debe hacerlo bajo la supervisión de un adulto.

En la medida de lo posible deberá usar tapabocas

No usar los gimnasios de los parques

¿Puedo sacar a mi perro al parque en este nuevo confinamiento de enero?

A pasear las mascotas solamente se podrá salir durante 20 minutos y se recomienda que sea entre las 5:00 a.m. y las 8:00 p.m.