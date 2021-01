En diálogo con la cadena BBC, Sharma, de Leicestershire, Inglaterra, relató cómo fueron esos últimos minutos en los que vio cómo su mamá, Maria Rico, de 76 años, falleció a su lado por complicaciones derivadas por el coronavirus.

Aunque para Anabel, de 49 años, fue un momento “desgarrador”, también declaró al mismo medio que la alegró, en su medida, que su mamá no muriera sola en el Hospital de Leicester.

La mujer que sí sobrevivió al COVID-19 detalló a la cadena británica que ambas fueron hospitalizadas en octubre de 2020 luego de que uno de sus 3 hijos llevara el virus del colegio a su casa.

Según explicó Anabel Sharma en una publicación de Facebook, estuvieron un tiempo sin poder ser trasladadas a una cama en UCI porque estaban llenas, pero que las recibieron porque 4 personas murieron en un día.

Cuando llegó el día de la muerte de su mamá, el primero de noviembre, contó Sharma a BBC, le sostuvo la mano hasta su último suspiro y esa foto, que decidió compartir para crear conciencia sobre el coronavirus, le está dando la vuelta al mundo.

