La Gobernación de Cundinamarca expidió el decreto 002 de 2021 en el que da las medidas con la que funcionará el toque de queda para el puente festivo de Reyes.

El documento, que puede consultar por completo aquí, confirma los horarios, los días y las medidas que se tomarán en los 116 municipios cercanos a Bogotá.

Días y horarios en los que habrá toque de queda en Cundinamarca

Inicia Finaliza Jueves 7 de enero de 2021 a las 8:00 p.m. Viernes 8 de enero de 2021 a las 5:00 a.m. Viernes 8 de enero de 2021 a las 8:00 p.m. Sábado 9 de enero de 2021 a las 5:00 a.m. Sábado 9 de enero de 2021 a las 8:00 p.m. Domingo 10 de enero de 2021 a las 5:00 a.m. Domingo 10 de enero de 2021 a las 8:00 p.m. Lunes 8 de enero de 2021 a las 5:00 a.m.

Los 116 municipios de Cundinamarca en los que habrá toque de queda

Chocontá

Machetá

Manta

Sesquilé

Suesca

Tibirita

Villapinzón

Agua de Dios

Girardot

Guataquí

Jerusalén

Nariño

Nilo

Ricaurte

Tocaima

Caparrapí

Guaduas

Puerto Salgar

Albán

La Peña

La Vega

Nimaima

Nocaima

Quebradanegra

San Francisco

Sasaima

Supatá

Útica

Vergara

Villeta

Gachalá

Gachetá

Gama

Guasca

Guatavita

Junín

La Calera

Ubalá

Beltrán

Bituima

Chaguaní

Guayabal de Síquima

Pulí

San Juan de Rioseco

Vianí

Medina

Paratebueno

Cáqueza

Chipaque

Choachí

Fómeque

Fosca

Guayabetal

Gutiérrez

Quetame

Ubaque

Une

El Peñón

La Palma

Pacho

Paime

San Cayetano

Topaipí

Villagómez

Yacopí

Cajicá

Chía

Cogua

Cota

Gachancipá

Nemocón

Sopó

Tabio

Tenjo

Tocancipá

Zipaquirá

Bojacá

El Rosal

Facatativá

Funza

Madrid

Mosquera

Subachoque

Zipacón

Sibaté

Soacha

Arbeláez

Cabrera

Fusagasugá

Granada

Pandi

Pasca

San Bernardo

Silvania

Tibacuy

Venecia

Anapoima

Anolaima

Apulo

Cachipay

El Colegio

La Mesa

Quipile

San Antonio del Tequendama

Tena

Viotá

Carmen de Carupa

Cucunubá

Fúquene

Guachetá

Lenguazaque

Simijaca

Susa

Sutatausa

Tausa

Ubaté

Así funcionará la ley seca en el festivo de Reyes

Desde el jueves 7 de enero está totalmente prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. del siguiente día. La medida aplica para los 116 municipios y finaliza el lunes en la mañana.

Sí se podrán tomar estas bebidas, pero en las casas y evitando aglomeraciones con personas ajenas al núcleo familiar.

Pico y cédula en Cundinamarca

Cada municipio deberá organizar esta medida como mejor le convenga.

En Chía, por ejemplo, los días impares son atendidas las personas con cédula impar (1-3-5-7-9), y los días pares los de cédula para (0-2-4-6-8).

A la fecha, son pocas las administraciones que han dado a conocer cómo quedará esta medida.

¿Se pude viajar a destinos como Girardot, La Vega, Mesitas, Fusagasugá?

Sí, pero deberá hacerlo entre las 5:00 a.m. y las 8:00 p.m., los horarios en los que no hay toque de queda. En las horas de la noche está prohibida la circulación de personal no autorizado en las vías de Cundinamarca.

La recomendación es que busque hospedajes que cumplan con las normas de bioseguridad para el uso de espacios públicos o casas vacacionales privadas.

Sin embargo, tenga en cuenta que el entretenimiento nocturno no está autorizado, así que bares, tabernas y otros establecimientos de fiesta no estarán abiertos.

¿Se puede viajar a Melgar?

Cabe resaltar que este destino hace parte del departamento del Tolima. Sin embargo, a la fecha, no se conoce de medidas sobre toque de queda, ley seca o impedimentos para el ingreso de personas a este municipio.

Se puede ‘pueblear’ en el festivo de Reyes

Las capitalinos podrán visitar los municipios cercanos a la capital con libertad, pero deberán estar seguros que no tiene coronavirus y así no llevar el virus estas regiones donde hay menos capacidad hospitalaria.