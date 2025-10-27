El Servicio Geológico Colombiano informó sobre un temblor de magnitud 3.2 que se presentó con epicentro en el municipio de Piedras (Tolima) a 12 kilómetros de Coello.

De acuerdo con la entidad, el movimiento telúrico presentó una profundidad inferior a 30 kilómetros y, según varios internautas, se sintió en varias zonas de ese departamento, incluyendo Ibagué.

Precisamente, usuarios en redes sociales plasmaron sus impresiones sobre el sismo que, aunque no hay reportes de daños materiales, fue bastante perceptible en zonas cercanas al epicentro.

“Se sintió muy feo”; “Yo lo sentí muy bien aquí en Ibagué. Se me murieron varias lombrices” y “Se sintió fuerte, pero fue muy corto en Ibagué (Tolima)”, fueron algunas de las reacciones.

