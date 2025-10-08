Escrito por:  Redacción Nación
Oct 8, 2025 - 2:53 am

En la madrugada de este miércoles 8 de octubre se presentó un temblor de magnitud 3.1 con epicentro en el océano Pacífico, según informó el Servicio Geológico Colombiano.

