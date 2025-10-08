En la madrugada de este miércoles 8 de octubre se presentó un temblor de magnitud 3.1 con epicentro en el océano Pacífico, según informó el Servicio Geológico Colombiano.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2025-10-08, 02:04 hora local Magnitud 3.1, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Océano Pacífico ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/HxMOwFsMMR
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 8, 2025
