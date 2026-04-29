Durante una audiencia general, el pontífice expresó su cercanía con las víctimas y sus familias, e hizo un llamado a rechazar cualquier forma de violencia y a optar firmemente por el camino de la paz en Colombia.

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“Con dolor y preocupación he tenido noticia de la trágica situación de violencia que aflige la región suroeste de Colombia que ha causado graves pérdidas de vidas humanas. Expreso mi cercanía en la oración a las víctimas y a sus familiares y exhorto a todos a rechazar cualquier forma de violencia y optar decididamente por el camino de la paz”, señaló el papa desde su audiencia de hoy.

Mientras tanto, las autoridades colombianas informaron sobre la captura de José Alex Vitoncó, alias ‘Mi Pez’, señalado como uno de los responsables del atentado con cilindro bomba ocurrido en la Vía Panamericana, en el departamento del Cauca, que dejó al menos 20 muertos.

Según las investigaciones, el detenido sería cabecilla de un grupo armado ilegal vinculado al Estado Mayor Central, principal disidencia de las antiguas Farc.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, lo acusó de estar detrás de múltiples ataques contra civiles, incluyendo masacres de campesinos y líderes sociales.

Además, se le atribuyen más de 40 acciones violentas recientes contra la población y la fuerza pública en esa región del país.

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