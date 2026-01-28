En la madrugada del 31 de octubre de 2025, Bogotá fue el escenario de un acto lleno de violencia y crueldad. Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven estudiante de la Universidad de los Andes, era atacado brutalmente luego de una noche de celebración. Las cámaras de seguridad capturaron la secuencia del inhumano acto que dejó conmocionada a toda Colombia.

Según la Fiscalía, los presuntos responsables son Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, quienes enfrentan un proceso legal por la trágica pérdida del joven Jaime. Ambos están negociando con la Fiscalía un preacuerdo en el que se declaran culpables de homicidio a cambio de una reducción de la pena de hasta la mitad, lo que implicaría unos 200 meses de prisión, equivalentes a más de 16 años.

Todo ocurrió cuando la víctima estaba en el barrio Chapinero, disfrutando de la noche de Halloween en el reconocido Before Club. Cuando Jaime y un amigo se alistaban para regresar a casa, fueron interceptados por Suárez Ortiz. A pesar de los intentos del joven por escapar de la situación, sus agresores se ensañaron cruelmente con él.

La letal secuencia de eventos demostró el grado de brutalidad ejercida por los presuntos responsables. “Los agresores mostraron crueldad y frialdad, abandonando a Jaime gravemente herido sin auxiliarlo”, se ha evidenciado en el proceso judicial.

El informe médico detalló los graves daños sufridos por el joven estudiante universitario, traumatismos múltiples en cara, cráneo y tórax, que causaron su muerte por un trauma craneano contundente cerrado. Aunque fue llevado de emergencia al Hospital de Chapinero y luego al Simón Bolívar, los esfuerzos médicos fueron en vano.

Como parte del desarrollo de la investigación, se descartó el homicidio preterintencional debido a la manifiesta voluntad de matar de los atacantes. El abogado de la familia de Jaime, Camilo Rincón, enfatizó en la coautoría del delito y calificó el acto como un “golpe letal”.

El juicio está programado para iniciar este miércoles y contará con pruebas claves como videos de la agresión y testimonios de testigos presentes durante la lamentable noche. Una tercera mujer, señalada como determinadora en los hechos, huyó del país y permanece prófuga.

