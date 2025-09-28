Momentos de tensión se registraron este domingo 28 de septiembre en el departamento del Cauca, cuando un grupo de hombres armados bloqueó la vía Panamericana a la altura del sector de La Fonda, en el municipio de Patía, después de que delincuentes instalaran un retén ilegal y obligaran a detenerse a varios vehículos, generando escenas de pánico entre los conductores.

(Vea también: “Se está llevando por delante a Colombia”: ácida crítica de Daniel Coronell hacia Gustavo Petro)

De acuerdo con testigos citados por Vanguardia, los sujetos portaban armas largas y actuaron con violencia. El principal hecho ocurrió cuando un camión fue interceptado y su conductor obligado a descender bajo amenazas. El vehículo fue desviado hacia una vía secundaria y el hombre llevado con rumbo desconocido, lo que confirmó el secuestro.

Videos difundidos en redes sociales muestran a un individuo vestido con camiseta blanca, gorra y pantalón oscuro, apuntando directamente a los conductores y decidiendo qué vehículos podían seguir y cuáles debían detenerse. Mientras algunos automóviles particulares fueron liberados tras rápidas inspecciones, el camión quedó en poder de los atacantes.

Lee También

Pasajeros de un bus intermunicipal grabaron el momento en que hombres fuertemente armados instalaron un retén ilegal en la vía Panamericana, entre El Patía, en el Cauca, y Remolino, en el norte de Nariño, en el sitio La Fonda, de donde los testigos aseguran que una persona habría… pic.twitter.com/TNcbY4kMEX — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 28, 2025

(Vea también: Embarcación del Ejército con 28 soldados naufragó y hay dos que todavía están desaparecidos)

La situación despertó nuevamente la preocupación sobre la seguridad en la Panamericana, un corredor vital para la conexión entre Cauca y Nariño, una zona que ha sido escenario recurrente de hechos violentos protagonizados por grupos armados ilegales. En semanas recientes, disidencias de las Farc instalaron cilindros explosivos que interrumpieron la circulación y pusieron en riesgo a los habitantes de la región.

Lee También

Hasta el momento, no hay información oficial sobre los responsables del secuestro ni del paradero del conductor. Las autoridades adelantan operativos de búsqueda y control en la zona, mientras transportadores y comunidades locales permanecen en alerta máxima ante la posibilidad de nuevos ataques.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.