Por: EL PILON SA

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La emblemática plaza Alfonso López de Valledupar recuperó uno de sus símbolos más significativos luego de una gestión impulsada por la prensa local y respaldada por líderes municipales. El hecho se consolidó el 1.° de septiembre, cuando el presidente del Concejo de Valledupar, José Eduardo Gnecco Zuleta, conocido como Lalo Gnecco, reveló la nueva placa del monumento ‘La Revolución en Marcha’. Esta acción surgió tras la publicación de una denuncia en el periódico EL PILÓN, que puso en evidencia la ausencia de la placa y cuestionó su paradero.

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Lalo Gnecco destacó la relevancia del papel periodístico, indicando que "todos los vallenatos pudieron ver un titular donde el periódico EL PILÓN decía el pasado 16 de agosto que dónde estaba la placa del monumento ‘Revolución en Marcha’". Según relató, la pieza había sido víctima de vandalismo y estaba en riesgo de pérdida total. Sin embargo, la pronta intervención del cuidador de la plaza, Luis Acevedo, permitió que la placa original fuera resguardada tras detectarse su estado de deterioro y fragmentación avanzada.

El acto de recuperación culminó con el agradecimiento de Yanelis González, jefa de la Oficina de Cultura, quien recalcó la importancia de restituir la placa en su espacio legítimo y brindó tranquilidad al asegurar que ya está instalada donde pertenece. González también manifestó gratitud hacia la labor de Gnecco y su equipo, en una muestra de trabajo mancomunado en favor del patrimonio público.

Para preservar la memoria del programa de gobierno del expresidente Alfonso López Pumarejo—al que rinde homenaje el monumento—la placa fue reemplazada completamente usando mármol, material elegido por su resistencia y durabilidad. Gnecco detalló que la antigua placa, casi ilegible, fue sustituida por una nueva más grande y visible, lo que representa un motivo de orgullo para quienes participaron en la renovación. El valor patrimonial y cultural de la obra, instalada originalmente en 1994 gracias a Paulina Mejía de Castro y Lucas Segundo Gnecco Zuleta (entonces gobernador), fue destacado por el presidente del Concejo, subrayando la función del monumento como elemento de identidad de la ciudad.

Finalmente, la restauración de la placa abre el llamado a la ciudadanía local y a los visitantes a proteger los bienes públicos y a valorar la historia y el legado cultural de Valledupar. Como enfatizó Gnecco, el mensaje es claro: cuidar, respetar y disfrutar de los espacios que dan significado a la capital mundial del vallenato.

¿Cuál es el origen y significado del monumento ‘La Revolución en Marcha’ en Valledupar?

El monumento ‘La Revolución en Marcha’ fue instalado en 1994 gracias a la gestión de Paulina Mejía de Castro y Lucas Segundo Gnecco Zuleta, como gobernador. La obra rinde homenaje al programa de gobierno del expresidente Alfonso López Pumarejo y representa un símbolo de la identidad y el patrimonio cultural de Valledupar, situado en el centro histórico de la ciudad.

¿Por qué la placa del monumento fue reemplazada por una nueva de mármol en Valledupar?

La decisión de reconstruir la placa del monumento en mármol surgió tras su vandalización y evidente deterioro, según indicó el presidente del Concejo municipal, José Eduardo Gnecco Zuleta. El nuevo material asegura mayor durabilidad y legibilidad, contribuyendo a preservar la memoria histórica y valor patrimonial del sitio para propios y visitantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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