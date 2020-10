green

En la mañana de este jueves se conoció que Oswaldo Muñoz, un hombre de 41 años que trabajaba como mesero, fue asesinado dentro de un bus de Transmilenio.

La víctima recibió una puñalada en su pierna cuando tres delincuentes se subieron a atracar el articulado en la estación de la Calle 72, de la troncal Caracas, y le robaron su celular, así como a los demás pasajeros. Muñoz falleció dentro del sistema.

Horas después del hecho, sobre la una de la tarde, la alcaldesa Claudia López se pronunció y ofreció una recompensa para quien entregue información que permita dar con la captura de los responsables, de quienes ya se revelaron algunas imágenes.

Es inadmisible que maten a un ciudadano por un hurto y mucho menos dentro en un bus de transporte público!@PoliciaBogota está tras los crimínales. Se ofrece una recompensa de $20 millones a quien contribuya a la captura. Mis condolencias a la familia. Haremos justicia. https://t.co/RlbkYSKb4b — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) October 29, 2020

Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención sobre la reacción de López fue precisamente la forma en que calificó la muerte del ciudadano: “Inadmisible”.

Tanto así que dicha palabra se volvió tendencia en la tarde de este jueves en Twitter porque varios ciudadanos la usaron para reclamarle a la mandataria que lo que es “inadmisible” es el incremento de la inseguridad en Bogotá.

Eso incluye varios casos de hurto de bicicletas y celulares con armas blancas de fuego, que dejan heridos y víctimas mortales, y hasta hechos de sicariato.

Los casos de robos de bicicletas incluso llegaron a la prensa internacional y motivaron que el importante diario británico The Guardian calificara a Bogotá como “la capital de la muerte para los ciclistas”, hecho que sustentó con cifras que evidencian un aumento del 36 % en este delito en comparación con el 2019.

Publicación que la Alcaldía de Bogotá, en vocería del secretario de Seguridad Hugo Acero, calificó como “injusta” porque sus cifras arrojan una disminución del 31 %, pero en “muertes de ciudadanos en general ocurridas en medio de atracos”, según el comparativo de los dos años entre enero y septiembre.

Sin embargo, no se trata solo de los robos en las calles, sino que en Transmilenio, que se supone cuenta con su propio sistema de seguridad, no deja de ser frecuente la presencia de ladrones en los buses y hasta casos de extorsión, que demuestran que la inseguridad no es una simple percepción de los ciudadanos.

Todo ello motivó los reclamos a la alcaldesa, entre los que también le recuerdan que ella en campaña afirmó que sería “la jefe de Policía que haría temblar a los delincuentes”; promesa que le exigen cumplir. Aquí, algunos de los trinos:

Inadmisible es q usted no ha hecho nada para evitar q el hampa se tome la ciudad. Siga trinando y metiendose en temas q no son d su resorte. Es hora d q empiece a gobernar. Bogotá la ciudad donde más ciclistas asesinan los pillos. Gran logro no!! — Luis Alberto Moreno (@lupamic71) October 29, 2020

Claudia con todo respeto, ud. cree que esa es respuesta para los bogotanos? Comparto que es inadmisible lo ocurrido, pero y ud. desde la alcaldía que está haciendo? En campaña ud. prometió q los bogotanos perderíamos el miedo de salir a la calle, y ahora el miedo es peor q antes. — Alex Parker (@AlexMZC10) October 30, 2020

Señor claudia es inadmisible la inseguridad que ahí en bogota y si ha de rodar cabezas por esos la suya sería le primera usted se ha enfocado en otras cosas y le ha dado todo el poder a alguien que no sabe de eso ni sabe dar entrevistas — Walter Pinilla (@WalterPinilla) October 29, 2020

No es fácil dirigir ciudad, ¿Verdad?

Cuando se está en campaña es fácil darle palo a este u otro y decir que todo será diferente. Hoy realidad en Bogotá, igual a la de muchos años atrás.Recuerde que transmilenio no alimentará metro, ese proyecto alimentará y aumentará INSEGURIDAD pic.twitter.com/Rqi4bEEHbw — 𝐟𝐀𝐜 (@SINTELEVISOR) October 29, 2020

Es inadmisible que @ClaudiaLopez solo haga oposición al Gbno de @IvanDuque en lugar de hacer su trabajo en bogotá, “la capital mundial del atraco” — Alex Mendez (@alexmendezff) October 29, 2020

Donde está la alcaldesa, la comandante de la policía, reina la inseguridad en la capital — andres tapias (@tapiasa0) October 29, 2020

Inadmisible que usted no tome cartas , eso de lamentarse ya qué, queremos que se mueva , que trabaje , que haga algo y si no puede que parece ser el caso de un paso al costado y que entre alguien que si sepa gobernar. — C. F. (@Alidobus) October 29, 2020

Señora alcaldesa:

Es inadmisible que usted en campaña haya prometido poner orden a la migración venezolana.

Y al contrario lo que ha hecho es permitir que se fortalezcan las bandas críminales venezolanas. — willian ramirez (@toycansao21) October 30, 2020

Inadmisible que ofrezcan cagados 20 millones. Claro que los votos los pagan baratos, pero la vida de un ciudadano vale más que eso @ClaudiaLopez Y NO se indigne de a mucho, ese muerto es suyo por vivir en sus payasadas, en su politiquería en su corrupción y descuidar seguridad — Alvaro (@AlvaroRodgom) October 29, 2020

Lo inadmisible .. es que usted ho haya hecho nada por la seguridad … inepta mediocre .. como fui a votar por usted .. — Leonardo Rodriguez (@leonarditofrio) October 30, 2020

Esta alcalde sigue pensando q con un regaño, un alegato en redes sociales o en microfonos amigos diciendo q es “inadmisible”, los delincuentes, ladrones y toda la inseguridad de Bta sucumbe ante sus pies. Será q no sabe q nadie le para bolas…q se necesita apoyar a la policía — Yesid Ardila Q. (@QYesid) October 29, 2020

Inadmisible es que usted diga en campaña que sería al jefe de policía. Y la inseguridad está disparada es una ciudad caótica. Pero bueno al final eso es lo que le gusta a la izquierda el caos, y tomar el poder gracias al miedo de los estupidos. — Drupy (@julioedu1986) October 29, 2020

Es inadmisible que Bogotá haya perdido a su seguridad Qué es los ciudadanos estén expuestos a robos atracos a perder la vida por falta de autoridad los ciudadanos de Bogotá pagan toda clase de impuestos que quieren cobrarles y ni con eso se merecen tener un buen esquema de seguri — RoLoDu (@robinso38758682) October 29, 2020

Inadmisible que una persona tan inoperante se haga llamar alcalde del Distrito Capital @ClaudiaLopez ha sido conocida más por atacar al Gobierno Nacional que por gobernar a la ciudad. — Johana Paez (@jjpaezrincon) October 29, 2020

Una recompensa no le devuelve la vida y con la justicia de este país sabemos que no van a pagar; ponganse pilas, con los "extranjeros" y nacionales delincuentes para los que la vida no vale nada — Julieth Ramirez (@tasljulieth) October 29, 2020