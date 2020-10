En medio de lágrimas, la mujer lamentó la inseguridad que se experimenta en el sistema Transmilenio y rogó que se capture a los responsables, informó Blu Radio:

“Él era un hombre trabajador… yo quiero que me prometan que los van a coger. ¿Por qué no hay seguridad en Transmilenio? ¿Por qué muere en Transmilenio? Es mi hermano, esto es muy duro. No quiero que haya más muertos, cómo me lo matan así”, lamentó.