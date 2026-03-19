Así como la ley es contundente sobre las empleadas domésticas en Colombia, la muerte de un familiar que no dejó descendencia ni una relación de pareja formal es tajante a pesar de las múltiples dudas jurídicas sobre el destino de sus bienes.

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En Colombia, el proceso de sucesión se rige estrictamente por el Código Civil, el cual establece un orden sucesoral claro para determinar quiénes son los herederos legítimos. Cuando un tío o tía fallece sin hijos, cónyuge o compañero permanente, la ley busca a los parientes más cercanos siguiendo una jerarquía específica para evitar que el patrimonio quede en el aire.

#Sucesiones #Herencia #Tias #AbogadaColombia ♬ sonido original – Ivonne Orozco @abogadadefamilia_ ¿La herencia de la tía soltera es una bendición o una migraña familiar? 🤯⚖️ En estas sucesiones siempre sale a relucir lo mejor (y lo peor) de la familia. Entre sobrinos “consentidos”, hermanas celosas y hermanos que nunca trabajaron, el embrollo legal está asegurado si no hay un plan claro. La ley es matemática: si no hay testamento, los hermanos heredan por partes iguales. Y si un hermano falta, sus hijos entran a reclamar su lugar. No importa quién la cuidó más o quién pedía más plata; sin documentos, la ley manda. 📉🚫 Tías poderosas: ¡Su patrimonio es para que lo gocen! Pero si quieren proteger a ese sobrino fiel o a ese hermano incondicional, la solución es la planeación: testamento, fiducia o nuda propiedad. ¡No dejen un incendio familiar de herencia! 🛡️✨ 👇 ¿Conoces a una tía que necesita ver esto? Etiquétala o compártele el video. 🔗 Agenda tu asesoría patrimonial en el enlace de mi biografía. Soy Ivonne Orozco, Abogada de Familia. #DerechoDeFamilia

En el escenario donde no existen hijos (primer orden) ni pareja sobreviviente, la herencia se desplaza hacia el segundo orden sucesoral. Este orden corresponde a los ascendientes de grado más próximo, es decir, los padres del fallecido.

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Si los padres de su tío aún viven, ellos serán los herederos universales de todos los bienes, cuentas bancarias y propiedades. En este punto, los sobrinos no tienen ninguna participación legal, pues los padres excluyen a cualquier otro pariente con menor grado de consanguinidad.

Sin embargo, si los padres del tío también han fallecido, la ley colombiana activa el tercer orden sucesoral. Aquí es donde entran los hermanos del fallecido. Según el artículo 1047 del Código Civil, la herencia se divide entre los hermanos carnales y los medios hermanos. Si todos los hermanos del tío están vivos, ellos se reparten los bienes en partes iguales.

Pero, en el caso en el que un hermano ya falleció opera la figura de la representación: los hijos de ese hermano fallecido (los sobrinos) ocupan su lugar para reclamar la porción que le correspondía a su padre o madre.

Si el tío no tuvo hijos, pareja, sus padres ya murieron y tampoco tuvo hermanos, o estos fallecieron sin dejar hijos, la búsqueda para definir la herencia en Colombia continúa hacia el cuarto orden. Este grupo comprende a los sobrinos de manera directa.

Si no existe absolutamente ningún familiar de estos órdenes, el quinto y último heredero por ley es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Es fundamental recordar que este orden impera siempre que no exista un testamento válido que disponga lo contrario, pues el tío pudo haber dejado sus bienes a un tercero mediante este documento.

Para formalizar la entrega de la herencia, los interesados deben iniciar un proceso de sucesión, ya sea ante un notario si hay mutuo acuerdo, o ante un juez de familia si existen disputas. Es vital contar con los registros civiles de nacimiento y defunción para demostrar el parentesco y la inexistencia de herederos preferentes.

¿Cómo elaborar un testamento en Colombia para que sea legal?

Elaborar un testamento en Colombia es la herramienta legal más efectiva para garantizar que su voluntad se cumpla tras su fallecimiento y evitar conflictos familiares. Según el Código Civil Colombiano, el testamento es un acto solemne en el que una persona dispone de todo o parte de sus bienes. Para que este documento tenga validez jurídica, debe cumplir con requisitos específicos ante una notaría pública.

En el sistema legal colombiano existen principalmente dos tipos de testamentos solemnes: el abierto y el cerrado. El testamento abierto es aquel donde el testador comunica sus disposiciones ante un notario y tres testigos. El testamento cerrado, por su parte, se entrega en un sobre sellado al notario en presencia de cinco testigos, manteniendo el contenido en secreto hasta la apertura oficial.

Para hacer este trámite con éxito, se deben seguir estos pasos fundamentales:

Capacidad legal: el testador debe estar en pleno uso de sus facultades mentales y ser mayor de edad.

Respetar las asignaciones forzosas: en Colombia, no existe libertad absoluta para testar si hay herederos legitimarios. Debe destinar el 50 % de sus bienes a sus hijos o padres (legítima rigurosa). El otro 50 % es de libre disposición.

Presencia de testigos: los testigos deben ser personas capaces, sin parentesco directo con el testador ni beneficiarios del testamento.

los testigos deben ser personas capaces, sin parentesco directo con el testador ni beneficiarios del testamento. Documentación: es necesario presentar la cédula de ciudadanía original y los documentos que acrediten la propiedad de los bienes mencionados.

es necesario presentar la cédula de ciudadanía original y los documentos que acrediten la propiedad de los bienes mencionados. Escritura pública: el proceso culmina con la firma de la escritura pública y el pago de los derechos notariales correspondientes.

Es recomendable contar con la asesoría de un abogado para asegurar que las cláusulas no vulneren la ley, lo que podría causar la nulidad del documento en el futuro. Un testamento bien redactado agiliza el proceso de sucesión y protege el patrimonio familiar.

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