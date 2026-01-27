Ilda Reyes tiene 38 años, es madre de ocho hijos y cabeza de hogar en la vereda San Matías, zona rural de Puerto Libertador, ahora es la secretaria de la Junta de Acción Comunal de su vereda. Durante años, su sustento y el de su familia dependieron del barequeo, una labor informal y exigente. Su vida dio un giro cuando ingresó a trabajar en Minerales Córdoba, donde por primera vez accedió a un empleo formal y a los beneficios que este conlleva.

Comenzó como auxiliar de cocina y servicios generales, pero con el paso del tiempo y el apoyo de la empresa logró crecer profesionalmente hasta convertirse en jefa de cocina. Hoy, además de liderar su área, se encarga de formar y capacitar a las auxiliares que llegan a su equipo, a quienes motiva a seguir estudiando y a buscar su crecimiento personal y laboral.

Gracias al respaldo de la compañía, Ilda se graduó como bachiller el año pasado y ha realizado capacitaciones con el SENA en manipulación de alimentos y temas relacionados con su trabajo. Su meta es continuar estudiando, convencida de que la educación es clave para abrir nuevas oportunidades. Su historia refleja la realidad de muchas mujeres del campo colombiano que, a través del empleo formal, logran transformar su presente y el de sus familias.

Este proceso se da en el marco del proyecto de cobre El Alacrán, declarado Proyecto de Interés Nacional (PIN), una iniciativa estratégica para el desarrollo del sur de Córdoba y la competitividad del país. El proyecto articula inversión productiva, generación de empleo formal, desarrollo territorial, fortalecimiento institucional y gestión ambiental responsable, bajo altos estándares técnicos, sociales y ambientales, con una visión de largo plazo.

La aprobación de la licencia ambiental del proyecto es considerada clave para materializar sus beneficios, preservar una inversión superior a los 200 millones de dólares y activar impactos sostenidos en empleo, infraestructura, desarrollo social y gestión ambiental. La continuidad de El Alacrán se plantea como una oportunidad para transformar positivamente el territorio, fortalecer el diálogo con las comunidades y aportar al desarrollo económico, social y ambiental de Córdoba y de Colombia.

