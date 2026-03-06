Comerciantes y dueños de establecimientos nocturnos adelantan desde la madrugada un bloqueo en varias vías de Chía, lo que ha provocado serias afectaciones en la movilidad entre la sabana de Bogotá y la capital. La protesta comenzó hacia las 4:50 a. m. y se concentra principalmente en la avenida Pradilla y en la variante que conecta el municipio con Cajicá y Bogotá.

Debido al cierre de este corredor vial, en este momento no hay paso para entrar o salir de la sabana por esa ruta, lo que ha provocado largos trancones y retrasos para conductores y trabajadores que se desplazan hacia la capital en las primeras horas del día.

Manifestaciones en Bogotá este jueves provocan bloqueos y afectan a más de 90.000 usuarios de TM

Como alternativa, algunos vehículos están utilizando calles internas del municipio para salir hacia la vía a La Caro y luego tomar la carrera Séptima rumbo a Bogotá. Sin embargo, el tránsito sigue siendo lento y los manifestantes únicamente permiten el paso de ambulancias y vehículos con personas que tienen citas médicas.

¿Por qué hay protestas en Chía?

Pulzo habló con uno de los representantes de la protesta, quien aseguró que la Alcaldía de Chía persigue a los establecimientos nocturnos. “No los quiere dejar trabajar, a pesar de cumplir con los requisitos que establece la ley. El tema de uso de suelo, que es un tema bien completo acá, es una desorganización que traen en el municipio”, dijo.

A su vez, señaló que el principal razón del problema es el uso del suelo. Aseguró que no hay unos criterios unificados entre los policías, por lo que están cerrando tiendas y otros establecimientos.

(Lea también:

“La Policía Nacional, las autoridades aquí no se han puesto de acuerdo mirando hacia el mismo frente. Aquí va uno a un policía y dice que el uso del suelo no sirve, va a otro policía y dice que sí sirve. No se han puesto de acuerdo en el tema, no han unificado criterios, ¿entonces qué va a pasar con toda esta gente que su sustento depende de ahí?”, remarcó. Concluyó con una solicitud a la Alcaldía de Chía para que dialogue y arregle la situación. Por último, pidió disculpas a los afectados por los bloqueos.

