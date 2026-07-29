La discusión por la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali sigue sumando nuevos capítulos en el Congreso. En esta ocasión, la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, propuso que los legisladores que decidan asistir al acto protocolario asuman con recursos propios los gastos de transporte y alojamiento, en lugar de que esos costos sean cubiertos con dinero público.

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En este sentido, la congresista sostuvo que el desplazamiento a la capital del Valle del Cauca no debería representar una carga para el presupuesto del Congreso y consideró que quienes participen en la ceremonia pueden financiar su asistencia. Su planteamiento surgió en medio de la controversia política por la decisión del Pacto Histórico de no acudir a la posesión y de renunciar al salario correspondiente a esa jornada.

La propuesta abrió un nuevo intercambio entre integrantes del oficialismo y de la oposición, que en los últimos días ya venían enfrentándose por la ausencia de esa bancada en el acto de investidura del presidente electo.

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Aunque desde distintos sectores se conocieron reacciones frente al planteamiento de Carrascal, una de las respuestas más comentadas fue la del representante Daniel Briceño, quien aseguró que, en su caso, no recurrirá a recursos del Congreso para asistir a la ceremonia.

Daniel Briceño aseguró que ya compró sus tiquetes y lanzó un reto al Pacto Histórico

Por medio de su cuenta de X, el representante afirmó que ya adquirió con recursos propios el pasaje para viajar a Cali y que no solicitó al Congreso asumir ese gasto. En el mismo mensaje recordó otras decisiones que, según él, reflejan su posición frente al manejo de los recursos públicos y aprovechó para enviar un mensaje al Pacto Histórico.

“Yo ya compré el pasaje a Cali, no se lo pedí al Congreso, renuncié al esquema de seguridad y doné mi prima mensual de congresista durante los 4 años a las víctimas de las FARC. Yo no hablo, yo hago. Espero que usted y el Pacto Histórico den ejemplo y no discursos”, escribió Briceño.

El pronunciamiento del congresista se suma a la controversia política que rodea la posesión presidencial del próximo 7 de agosto, una ceremonia que, además de las diferencias por la asistencia de algunas bancadas, ahora también abrió un debate sobre quién debe asumir los costos del desplazamiento de los parlamentarios.

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