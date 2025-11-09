En un trino, Petro vinculó a los hermanos de Moreno con escándalos de corrupción en Colombia y acusó al sector republicano de “reescribir la historia del narcotráfico”.

El pronunciamiento surge de un artículo de la revista Cambio, que reveló una fotografía tomada en la Casa Blanca mostrando una carpeta titulada “Doctrina Trump para Colombia y el hemisferio occidental”, con imágenes de Petro y Nicolás Maduro en trajes naranjas de reclusos.

El periodista Mateo Muñoz, autor del reportaje, explicó en La FM que la imagen fue captada el 21 de octubre durante un almuerzo entre Trump y 52 senadores republicanos. “La carpeta fue entregada al subjefe de gabinete James Bler, quien es el filtro entre el Congreso y los secretarios del Gobierno de Estados Unidos”, señaló Muñoz.

Según su investigación, el documento incluiría lineamientos impulsados por Bernie Moreno, colombo-estadounidense cercano a Trump. “La intención final que podría interpretarse de ese sector republicano es llevar al presidente Petro a la cárcel”, añadió.

“Este plan fraguado por Bernie Moreno, a cuyos hermanos realicé debates por la corrupción en el robo del Banco del Pacífico y la urbanización ilícita de la sabana de Bogotá y el lavado de activos que se presentó allí, se venga, así, haciéndome pasar como narcotraficante”, trinó Petro.

El mandatario agregó: “Esto se volvió un problema de seguridad nacional. En los objetivos que se intentan establecer está apresar el presidente de Colombia sin que esté comprometido en ningún delito y cuando he dedicado una década de mi vida parlamentaria y ocho años de mi vida como gobernante, a descubrir con nombres propios los lazos que juntan al poder político tradicional de Colombia, con el narcotráfico”.

Petro afirmó que hay una alianza entre el poder político tradicional y Estados Unidos. Y señaló: “Ni Colombia ni América Latina pueden estar bajo chantaje”.

El presidente anunció acciones internacionales: “En reunión con la delegación de la OEA expondré estos hechos y después de ella, tomaremos las medidas que toca tomar”.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

