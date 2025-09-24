Gustavo Petro tenía que cumplir una orden del Consejo de Estado, que le ordenó retractarse sobre un trino en el que lanzaba acusaciones contra la Andi (Asociación Nacional de Industriales) y su presidente Bruce Mac Master.

(Vea también: Comitiva de Trump dice por qué dejó botado discurso de Petro en la ONU: palabras fueron tajantes

El alto tribunal le había solicitado al mandatario borrar el mensaje y publicar unas excusas públicas; sin embargo, este miércoles 24 de septiembre el mandatario causó controversia con su respuesta.

La atención se concentra en un fragmento en particular de la publicación, que apunta a que la respuesta del presidente a la Andi podría haberse escrito con la ayuda de ChatGPT.

Lee También

“Para cumplir con orden de juez de tutela, publicar desde tu cuenta el siguiente texto que te sugiero”, dice la frase en cuestión, lo que sugiere que Petro recurrió a la inteligencia artificial para formular su respuesta.

En este sentido, Héctor Riveros, abogado reconocido en el país, compartió la captura de pantalla e indicó que pareciera que el presidente consultó a ChatGPT para evitar cumplir plenamente la orden judicial y que no se revisaron adecuadamente los textos antes de difundirlos.

Riveros aseguró que el mandatario corrigió posteriormente la publicación y quitó el encabezado, pero que “ya era demasiado tarde”, y también criticó la respuesta del Jefe de Estado.

“Hubiera sido mejor que le preguntara cómo cumplir y no cómo evadir la orden judicial. Le pregunté y me contestó una cosa escueta y precisa, como debería ser. Ya que el presidente no tiene secretario jurídico serio, debería hacer mejores prompt”, escribió Riveros en X.

Parece q el Presidente @petrogustavo le pregunto al ChatGPT cómo no cumplir la tutela del Consejo de Estado q le ordenó rectificar las afirmaciones que había hecho contra @BruceMacMaster presidente de la ANDI y copió y pegó sin borrar el encabezado.Después corrigió pero ya tarde pic.twitter.com/uljKsShbC7 — HECTOR RIVEROS (@hectorriveross) September 24, 2025

¿Gustavo Petro se retractó sobre afirmaciones contra la Andi?

Petro, no solo no se retractó, sino que mostró su inconformidad con la resolución del Consejo de Estado. El dirigente compartió un texto que aparentemente cumplía con las directrices de la tutela, pero sin asumir en su totalidad la responsabilidad que exige la retractación.

“No comparto la decisión del Consejo de Estado. Mis expresiones del 19 de marzo, no referían que Bruce Mac Master hubiese incurrido en los ilícitos de discriminación o esclavismo en el sentido literal”, expresó Petro en X.

Cumplimento del fallo de tutela de Bruce MacMaster ANDI. En atención al fallo del Consejo de Estado que revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar me ordenó eliminar la publicación del 19 de marzo de 2025 y, retractarme, precisó que: No comparto la decisión del… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 24, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.