El presidente de Colombia aseguró en la noche de este lunes 22 de septiembre que en las próximas horas la oposición radicaría una demanda en su contra en Estados Unidos y tildó de “golpistas” a quienes estarían impulsando esa acción, aunque no mencionó nombres.

(Vea también: Nuevos hallazgos en caso de Juliana Guerrero: jugosos contratos con una universidad pública)

Por esta razón, Gustavo Petro pidió a sus simpatizantes salir a protestar en caso de que la noticia se confirme y agitó de nuevo la bandera de “guerra a muerte”, al difundir una publicación con su imagen. La primera vez que lo hizo fue el día en que radicó la consulta popular.

“Le solicito al pueblo colombiano que, si llegaran a cometer semejante villanía y yo enfrentara problemas, no duden en alzarse. No se debe permitir la tiranía; los deseos de los corruptos y asesinos del pueblo no se impondrán”, indicó el mandatario en su cuenta de X.

Lee También

Cómo había ya dicho y a mansalva, mañana el Hidalgo y sus aliados golpistas, me ponen una demanda contra mí, en los EEUU. Le solicito al pueblo colombiano si llegarán a cometer semejante villanía, y tuviera problemas, no dudar en alzarse. No sé debe permitir la tiranía, los… pic.twitter.com/RnNlUX2YfL — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 23, 2025

Presidente Gustavo Petro impulsará movilizaciones en Ibagué (Tolima)

Además, confirmó que estará en Ibagué impulsando una movilización e insistió en la convocatoria de una constituyente. De esta manera, el jefe de Estado estaría radicalizando su discurso y continuaría marcando distancia con el gobierno de Donald Trump luego de la descertificación de Colombia.

“Si no ocurre nada que lamentar, nos reuniremos en la gran plaza de Murillo, en la ciudad de Ibagué, para demostrar que hay un pueblo que lucha por la democracia, por la dignidad y la independencia nacional, por la vida y por su poder constituyente.”

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.