El manejo de recursos públicos en la educación superior y la transparencia del sector están en la mira pública, después de la revelación de contratos firmados por Juliana Guerrero con una universidad pública, sin que ella certificara su título profesional.

Guerrero, a pesar de carecer de la experiencia acreditada necesaria para el cargo, consiguió firmar contratos para supervisar la ejecución de un convenio interadministrativo relacionado con la convivencia y la seguridad ciudadana de la Universidad Industrial de Santander (UIS), entre septiembre de 2023 y febrero de 2024.

La joven, quien ya estaba en el ojo del huracán por irregularidades en su acreditación como contadora egresada de la Universidad San José, por no presentar Pruebas Saber.

¿Cuánto dinero ganó Juliana Guerrero con Universidad Industrial de Santander?

Los honorarios individuales que recibió alcanzaron aproximadamente 12 millones de pesos por tres meses de trabajo, y lo que llama la atención era que su función era vigilar un contrato de 14.500 millones de pesos, según informó Semana.

Además, de acuerdo con la revista, la contratación de Guerrero fue a través de un contrato entre el Ministerio del Interior y la UIS, que fue firmado en septiembre de 2023, tres días antes de iniciar la ley de garantías.

Estos hallazgos despertaron nuevas interrogantes sobre cómo evitar estas situaciones en el futuro y de qué manera garantizar el uso correcto de los recursos públicos en entidades como la UIS.

Por otro lado, el caso de la viceministra de las Juventudes designada del Ministerio de la Igualdad, cuyo nombramiento se encuentra suspendido, provocó la destitución del secretario general de la Fundación San José y de su equipo de trabajo, situación que está bajo indagación de los entes de control, según informó Semana.

