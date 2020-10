Por eso, Lloreda le solicitó a la Procuraduría, durante el juicio disciplinario contra él y el también destituido policía Harby Damián Rodríguez, que lo absuelva de toda responsabilidad por la muerte del estudiante de 44 años.

En sus alegatos, difundidos por Blu Radio, el policía que hizo 8 descargas de ‘taser’ contra Javier Ordóñez aseguró que él solo intentó reducir a una persona que estaba ebria y que quiso agredirlos.

“Solicitó que, aplicando el principio de presunción de inocencia, se me absuelva de toda responsabilidad en esta investigación. […] No fue a causa del uso de la pistola ‘taser’ que se produjo la muerte y, en consecuencia, no se me puede atribuir un hecho que parcialmente es desvirtuado”, aseguró el exintegrante de la Policía Nacional.