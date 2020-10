El anuncio del presidente del Senado, Arturo Char, se dio luego de que senadores del uribismo argumentaran que la moción de censura contra el ministro Carlos Holmes Trujillo no tenía efecto por una cuestión de forma, y el senador Ernesto Macías presentó una proposición para que se votara no al desarrollo del debate.

Macías recordó que cuando él fue presidente del Senado, el congresista Jorge Robledo presentó “una solicitud de moción de censura” que le fue negada por la mesa directiva, y que el senador “acudió a la Ley Quinta (que rige al Congreso)” para apelar la decisión en plenaria y pedir que se votara.

“En consecuencia, lo que estamos haciendo con esta proposición es solicitarle a la plenaria que apruebe la apelación que estamos presentado para la no realización de la moción, con el fundamento de que lo que se aduce en la solicitud carece de objeto, luego del pronunciamiento del Consejo de Estado y la terminación del trámite por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca”, avisó Ernesto Macías.

Y así fue, pues el senador Char sometió esa propuesta a votación y el resultado fue arrollador: 58 votos positivos y 1 negativo.

“Aprobada proposición de los 42 senadores sobre la decisión de la mesa directiva de revocar la moción de censura al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, informó el Senado en un trino.

Luego de este resultado favorable para el ministro, vino la arremetida del senador Robledo, que denunció maniobras del uribismo para hundir el debate.

“Lo que veo aquí es que están nerviosos por este debate porque saben que tengo todas las pruebas, y las he publicado, que dicen que el ministro Trujillo es indigno para estar en ese cargo, porque mintió, engañó y violó la ley, y eso no cambia, senador Macías; y no haga más ‘jugaditas’, que porque el Consejo de Estado tumbó esa tutela, porque las mentiras son mentiras”, dijo Robledo.