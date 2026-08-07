Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Hospital Federico Lleras Acosta, clasificado como Empresa Social del Estado (E.S.E.), hizo un llamado urgente a la comunidad para encontrar a los familiares de tres pacientes que actualmente se encuentran internados en sus instalaciones y que, hasta el momento, no cuentan con una red de apoyo identificada. A través de una comunicación oficial, la institución explicó que, pese a los esfuerzos del equipo de Trabajo Social, todavía no se ha logrado establecer contacto con familiares ni personas cercanas a estos ciudadanos, quienes requieren acompañamiento durante su proceso médico.

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El primer caso corresponde a Jeremías Erazo Restrepo. Según lo informado por el hospital, este paciente fue remitido el 6 de julio de 2026 desde el Hospital San Francisco y, desde ese día, no ha recibido visitas ni ha sido posible ubicar a ningún familiar o referente afectivo que pueda acompañarlo durante su hospitalización. Pese a la gestión constante del equipo encargado de su bienestar, su situación continúa siendo preocupante por la falta de contacto con sus seres queridos.

En segundo lugar, se encuentra César Gonzalo Villalba, un hombre de 72 años de edad que ingresó el 25 de julio tras haber sido hallado en la vía pública. El hospital, de acuerdo con la información oficial, aclaró que el estado de salud de Villalba ha dificultado la posibilidad de obtener datos que permitan identificar o contactar a sus familiares, lo que agrava la ausencia de un entorno de apoyo afectivo durante su recuperación.

Por último, el hospital reportó el caso de Fabio Andrés Rozo Ávila, quien fue internado el 3 de agosto luego de que voluntarios de la Defensa Civil lo encontraran en condiciones de abandono cerca del puente de la Variante. Se ha logrado establecer que este paciente sería conocido por un alias entre algunas personas que frecuentan el sector de la Plaza de La 21, aunque hasta la fecha no ha sido posible ubicar a conocidos ni familiares que puedan contribuir a su proceso de atención.

El hospital reiteró la importancia fundamental de la comunidad en la búsqueda e identificación de las redes de apoyo para estos pacientes, recalcando que el acompañamiento familiar es clave en su tratamiento y recuperación. Para aportar cualquier dato relevante, se solicita que la información sea dirigida a la Oficina de Trabajo Social a través del número telefónico proporcionado (313 592 9867).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede ayudar la ciudadanía a los pacientes sin red de apoyo en el Hospital Federico Lleras Acosta?

De acuerdo con la información ofrecida por el hospital, la participación de la ciudadanía es fundamental. Las personas que reconozcan a alguno de los pacientes o tengan datos sobre sus familiares pueden comunicarse con la Oficina de Trabajo Social. Esto permitirá restablecer vínculos y brindar acompañamiento en momentos clave para la recuperación de los pacientes.

¿Por qué es importante la red de apoyo para pacientes hospitalizados?

El vínculo familiar o el acompañamiento de personas cercanas aporta al bienestar emocional y físico de los pacientes. Según lo indicado por el Hospital Federico Lleras Acosta, la presencia de una red de apoyo contribuye directamente al proceso de atención médica y recuperación, facilitando también decisiones de tratamiento y contacto con los profesionales de salud.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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