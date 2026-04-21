El nombre de Carlos Mattos, el otrora poderoso empresario que dominó el mercado automotriz en Colombia con la marca Hyundai, vuelve a ser noticia por una decisión judicial. En las últimas horas, un juez de la República ordenó su libertad en el marco de uno de los procesos por los que resultó condenado tras el escándalo de corrupción que sacudió los cimientos de la justicia en el país.

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Semana reveló la boleta de libertad emitida a favor del empresario; sin embargo, su salida de prisión aún no está garantizada. Las autoridades penitenciarias y la Fiscalía General de la Nación deben verificar minuciosamente que no existan otros requerimientos judiciales vigentes o medidas de aseguramiento en los procesos que aún tiene abiertos.

Carlos Mattos pasó de ser un referente del éxito empresarial a convertirse en el rostro de la corrupción judicial. Tras perder la distribución exclusiva de Hyundai, Mattos emprendió una serie de maniobras ilegales para manipular repartos judiciales y sobornar a jueces, funcionarios y hasta ingenieros con el fin de obtener medidas cautelares a su favor.

Su paso por la cárcel no estuvo exento de polémicas. La Fiscalía recordó cómo Mattos, haciendo gala de su poder, lograba salir de La Picota en vehículos oficiales del Inpec para visitar sus oficinas personales y atender asuntos privados, un hecho que le costó un nuevo proceso judicial y la destitución de varios funcionarios de prisiones.

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Actualmente, el empresario gozaba del beneficio de detención domiciliaria alegando graves problemas de salud. De concretarse su libertad plena en este proceso, surge la duda de si Mattos podrá abandonar Colombia, pese a tener juicios pendientes, como el relacionado con sus salidas irregulares de la cárcel en Bogotá.

La justicia evalúa ahora los acuerdos de reparación que el empresario ha pactado para indemnizar a sus víctimas principales: el Estado y la transparencia del sistema judicial. Por ahora, el país queda a la expectativa de si el hombre que logró “arrodillar” a varios despachos judiciales volverá a las calles de manera definitiva.